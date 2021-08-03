Картина бита: Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt 3 августа

Доступ к сайту онлайн-галереи DeviantArt будет ограничен 3 августа, если противоправный контент не будет удален с ресурса, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Срок, который регулятор отвел администрации сайта на удаление запрещенных материалов, истек 2 августа. Роскомнадзор неоднократно направлял требования удалить запрещенные материалы, однако компания ни разу на них не ответила. Эксперты отмечают, что регулирование интернета в России — часть глобального тренда. Сегодня практически весь мир занимается разработкой и установлением локальных правил для интернет-компаний. При этом в нашей стране эти нормы не самые жесткие, а к блокировкам власти прибегают только в крайних случаях, когда продолжительное время не удается связаться с иностранными организациями. По словам специалистов, регулирование Сети полезно как минимум тем, что с ним бизнес для самих же интернет-компаний становится более предсказуемым.

Последнее предупреждение

В случае если противоправный контент не будет удален, 3 августа доступ к сайту DeviantArt будет ограничен, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Речь об интернет-сервисе для хранения и обмена изображениями.

— На страницах ресурса были неоднократно обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств , — уточнили в Роскомнадзоре.

К экспертизе были привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые признали 18 материалов с суицидальным контентом запрещенными, добавили в регуляторе. Также 12 страниц сайта, на которых размещены порнографические изображения несовершеннолетних, признаны Роскомнадзором запрещенными, сказали в ведомстве.

— Запрещенная информация на текущий момент (около 22:00 мск 2 августа. — «Известия») доступна всем посетителям ресурса, в том числе детям , хотя на сайте реализован функционал, позволяющий скрывать материалы для незарегистрированных пользователей и посетителей младше 18 лет, — отметили в Роскомнадзоре.

Блокировка сайта DeviantArt будет прекращена сразу после выполнения им требований по удалению запрещенных материалов , подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзор регулярно поступают жалобы граждан на материалы, размещенные на DeviantArt, сказали в регуляторе. 29 июля ведомство вновь направило требование администрации ресурса удалить выявленные запрещенные материалы.

— Учитывая востребованность ресурса у российских пользователей, ведомство определило срок на удаление зловредных материалов до 2 августа, — напомнили в регуляторе. — Начиная с 2019 года Роскомнадзор направил администрации сайта 145 требований удалить запрещенные материалы, которые владельцы сайта проигнорировали. Систематическое игнорирование требований Роскомнадзора со стороны администрации ресурса вынуждает ведомство применить к ресурсу блокировку.

В пресс-службе DeviantArt на момент публикации материала на запрос «Известий» не ответили.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает действия российского регулятора оправданными и подчеркивает, что блокировка или замедление трафика — это крайние меры, которые могут стать итогом многочисленных и бесплодных попыток выйти с нарушителем на связь.

Картина бита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Цель жестких мер — не навредить, а установить с компаниями конструктивный диалог. Регулятору больше ничего не остается, когда та или иная иностранная организация годами игнорирует его требования и демонстрирует откровенно девиантное поведение, — сыронизировал эксперт.

Антон Горелкин считает такой подход эффективным. По словам эксперта, например, в случае с Twitter ограничения в начале конфликта позволили не только наладить связь с администрацией ресурса, но и добиться оперативной реакции на требования Роскомнадзора.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отмечает, что прогнозировать подобный результат в каждом случае сложно. Реакция глобальных международных цифровых сервисов на запросы национальных регуляторов во многом определяется экономическими интересами компании в конкретной стране, добавил он.

— В отношении отдельных видов контента, например киберунижения, определенный консенсус между национальными регуляторами (либо горячими линиями) и глобальными сервисами всё же присутствует. Тут если и возникают иногда некоторые проблемы, то они, скорее, обусловлены качеством экспертизы в каждом конкретном случае, — сказал эксперт.

Регулируют все

Опрошенные «Известиями» эксперты указали: регулирование интернета и деятельности интернет-компаний — глобальный тренд. Россия — одна из многих стран, которая его поддерживает. Это неизбежный процесс, ведь интернет перестал быть игрушкой энтузиастов и превратился в системообразующую технологию во многих сферах , отметил владелец компании «Катков и партнеры» Павел Катков.

— Страны регулируют по-разному. У китайской модели сильный идеологический уклон, она напоминает СССР второй половины XX века. Американская неразрывно связана с внешней политикой. Например, в случае с попыткой [экс-президента США Дональда] Трампа заблокировать TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, акцент делался на нацбезопасности. Также американская модель связана с такими институтами, как законодательство о конкуренции. Тут можно вспомнить недавние претензии прокуроров большинства штатов к Facebook из-за непрозрачных действий корпорации по отношению к другим компаниям. Регуляторы стран ЕС в большей степени сконцентрированы на персональных данных, — сказал эксперт.

Тренд на регулирование цифрового контентного пространства пришел с Запада , добавил Сергей Плуготаренко. На заре этих процессов контролю подвергались те сегменты Сети, в которых проявлялись очевидные антисоциальные аспекты.

— Еще в конце 1990-х годов в США стали принимать практические меры по выявлению и прекращению оборота сцен сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сегодня эти меры развились до уровня комбинированной онлайн- и офлайн-методики, включающей в себя действия контент-провайдеров, работу горячей линии (NCMEC) и деятельность правоохранительных органов, — уточнил эксперт.

Схожая практика развивается и в Евросоюзе , где спектр практических действий по борьбе с контентными цифровыми угрозами охватывает также террористическую информацию, «язык ненависти» (расистские и националистические проявления) и киберунижение, добавил он.

Действия российских властей относительно регулирования интернета едва ли можно назвать самыми жесткими , отмечают эксперты. По словам Павла Каткова, те же многомиллионные штрафы, которые с IT-гигантов взимают в ЕС, — гораздо более ощутимое наказание, чем, например, ограничения для Twitter в России или штрафы, которые предъявляются Google.

Картина бита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы не изобретаем колесо в данном случае . Мы хотим, чтобы компании, которые работают на нашем рынке, соблюдали российское законодательство . При этом предлагаем очень понятный и лояльный подход . Взять тот же законопроект о «приземлении» иностранных компаний. Инициатива требует от их представителей только завести личный кабинет на сайте регулятора, вести там отчетность и назначить уполномоченного для общения с правительством человека. А та же Турция, например, сразу блокирует сайт или сервис иностранной организации, если та не открывает офис в стране. В Германии тоже законодательство значительно жестче, — добавил Антон Горелкин.