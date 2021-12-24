Удаление и наказание: что изменит крупнейший оборотный штраф Google и Facebook
Миллиардные штрафы для Google и Meta Platforms (в прошлом Facebook) — это сигнал digital-компаниям о необходимости соблюдать российское законодательство и налаживать диалог с властями, считают опрошенные «Известиями» юристы. Между тем в Госдуме не исключают применения к нарушителям более жестких мер, например блокировки банковских счетов или даже приостановки доступа к сервисам. 24 декабря за неудаление запрещенного контента суд назначил рекордные штрафы Google и Meta в России. Если раньше суммы измерялись миллионами, то в пятницу счет пошел на миллиарды: 7,2 млрд рублей — для Google и почти 2 млрд — для Meta. Причем это первые оборотные штрафы за правонарушение такого рода в РФ. Законы, регулирующие оборот контента в нашей стране, поисковик и социальная сеть нарушают регулярно и гораздо меньшие по размеру суммы платят неохотно, отмечают в Роскомнадзоре. Эксперты называют наложение оборотных штрафов на digital-компании закономерным шагом, ведь обеспечение безопасной среды для российских пользователей — приоритет государства, о котором регулярно говорят власти.
Поиск по штрафам
Мировой суд Таганского района Москвы в пятницу постановил оштрафовать Google более чем на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенного в России контента. Позже тот же суд оштрафовал на 1,99 млрд рублей Meta Platforms (в прошлом Facebook). Это первые оборотные штрафы за неисполнение закона, предписывающего digital-компаниям самостоятельно удалять контент, противоречащий российскому законодательству, отмечают эксперты. Если компания сама не может определить, законен контент или нет, в течение суток она должна обратиться за разъяснениями в Роскомнадзор. За игнорирование этих требований digital-компанию можно оштрафовать на 5–10% от выручки за год до совершения правонарушения, но не менее чем на 4 млн рублей.
— Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги, — сообщили в пресс-службе Google.
Статья, позволяющая привлечь компании к штрафу за неудаление противоправного контента, появилась в КоАПе с января 2021 года, число случаев привлечения по ней к ответственности еще крайне мало, рассказывает юрист Forward Legal Олесь Груздев.
— Известно, что суд привлек по этой статье Twitter, трижды его оштрафовав на 9,2 млн рублей. Поэтому кейс Google однозначно является первым в России случаем наложения по этой статье оборотного штрафа, — подчеркивает эксперт.
Американский поисковик систематически нарушает законодательство РФ, и российский суд неоднократно назначал компании наказание в виде штрафа за административные правонарушения. К слову, большая часть до сих пор не оплачена. В отношении Facebook Inc. и Google LLC 4 и 27 октября соответственно Роскомнадзор составил протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории России, говорится в сообщении ведомства.
7 декабря Google была оштрафована в России сразу четыре раза. Мировой судья постановил наказать компанию за неудаление запрещенного контента по двум протоколам на 4 млн рублей. Еще по двум суд оштрафовал компанию за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией. При этом поисковик и ранее получал штрафы за неудаление.
Google и Facebook игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении материалов, разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих, направленных на раскол государства, материалов с недостоверной общественно значимой информацией и другие, сообщила служба. Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство, поясняют в ведомстве.
«На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
В антирейтинге цифровых платформ, регулярно нарушающих законодательство о противодействии распространению деструктивного контента, представленном в начале августа членами Общественной палаты, Советом по правам человека и «Лигой безопасного интернета», Facebook и видеосервис Google YouTube заняли первое и второе места.
Наконец удалят?
Россия далеко не единственная страна, где применяются оборотные штрафы, они встречаются и в других государствах, рассказывает юрист Олесь Груздев. Но чаще всего они касаются нарушения антимонопольных норм, уточняет он. Так, например, в Китае Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за нарушение конкуренции, в Японии Yazaki Corporation — на $46 млн за картельный сговор.
При этом размеры штрафов, которым Google подвергается в Европе, значительно выше российских. Например, в 2018 году Еврокомиссия наложила на поисковик штраф в $5 млрд за использование операционной системы Android для борьбы с конкурентами и закрепление доминирующего положения на рынке интернет-поиска. В 2017 году ЕК назначила Google штраф $2,7 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке поисковых интернет-систем путем предоставления преимуществ собственному сервису Google Shopping.
Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин надеется, что решение Таганского суда «наконец заставит Google обратить внимание на тот деструктивный контент, который мы уже несколько лет просим удалить».
«Почему-то решения американских и европейских судов компания выполняет беспрекословно, а российское законодательство будто бы ей не писано. Если и оборотный штраф не приведет Google в чувство, боюсь, что в ход пойдут совсем уж неприятные меры. Мы продолжим отстаивать право российских граждан на безопасную интернет-среду», — написал законодатель в своем Telegram-канале.
Имеется в виду сценарий, при котором за неисполнение решения суда приставы могут заблокировать счета российского юрлица компании, и это полностью парализует ее экономическую деятельность, пояснил Антон Горелкин.
«Такое развитие событий представляется очень эффективным, и, думаю, Google тоже понимает, что это намного страшнее и штрафа, и блокировок», — отметил депутат, добавив, что то же самое можно сказать и про Meta Platforms.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил, что в случае неуплаты оборотного штрафа к Google может быть применено замедление трафика или даже блокировка.
Миллиардные штрафы руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает приглашением digital-компаний к диалогу со стороны российских властей, которые добиваются соблюдения интересов граждан страны. Диалог возможен — получилось же у Google согласовать свою контентную политику с руководством Китая и продолжить работать в этой стране, рассуждает эксперт.
— Возможно, в итоге российские чиновники смогут достичь неких компромиссов с Google — например, корпорация не будет блокировать определенные российские ресурсы на YouTube, как это делается сейчас, — прогнозирует Сергей Половников. — В любом случае востребовать с поисковика штраф — не самоцель для России.
Интересно, что к ответственности суд привлек не российское представительство компании, а Google LLC, зарегистрированную в штате Делавэр США, отмечает Олесь Груздев. По его словам, с одной стороны, это верно, ведь именно Google LLC контролирует одноименный поисковик и отображение на нем всей информации. С другой стороны, такое решение мирового суда труднее исполнить, ведь для этого судебные приставы должны будут найти в России имущество Google LLC. Это могут быть акции, доли в ООО «Гугл», счета на территории РФ, недвижимость и т.д., объясняет юрист. Роскомнадзор может попытаться привести это решение в исполнение в США или Европе, но в текущих обстоятельствах, это крайне сложно, считает он.
О том, что ужесточение регуляторных мер — это логичный ответ на избирательное исполнение закона РФ иностранными IТ-компаниями и пренебрежение интересами и правами российских пользователей, на своей пресс-конференции 23 декабря заявил и президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия будет продолжать настаивать в своей работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованию отечественного законодательства.