Удаление и наказание: что изменит крупнейший оборотный штраф Google и Facebook

Миллиардные штрафы для Google и Meta Platforms (в прошлом Facebook) — это сигнал digital-компаниям о необходимости соблюдать российское законодательство и налаживать диалог с властями , считают опрошенные «Известиями» юристы. Между тем в Госдуме не исключают применения к нарушителям более жестких мер , например блокировки банковских счетов или даже приостановки доступа к сервисам. 24 декабря за неудаление запрещенного контента суд назначил рекордные штрафы Google и Meta в России. Если раньше суммы измерялись миллионами, то в пятницу счет пошел на миллиарды: 7,2 млрд рублей — для Google и почти 2 млрд — для Meta . Причем это первые оборотные штрафы за правонарушение такого рода в РФ. Законы, регулирующие оборот контента в нашей стране, поисковик и социальная сеть нарушают регулярно и гораздо меньшие по размеру суммы платят неохотно, отмечают в Роскомнадзоре. Эксперты называют наложение оборотных штрафов на digital-компании закономерным шагом, ведь обеспечение безопасной среды для российских пользователей — приоритет государства, о котором регулярно говорят власти .

Поиск по штрафам

Мировой суд Таганского района Москвы в пятницу постановил оштрафовать Google более чем на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенного в России контента. Позже тот же суд оштрафовал на 1,99 млрд рублей Meta Platforms (в прошлом Facebook). Это первые оборотные штрафы за неисполнение закона, предписывающего digital-компаниям самостоятельно удалять контент, противоречащий российскому законодательству , отмечают эксперты. Если компания сама не может определить, законен контент или нет, в течение суток она должна обратиться за разъяснениями в Роскомнадзор. За игнорирование этих требований digital-компанию можно оштрафовать на 5–10% от выручки за год до совершения правонарушения, но не менее чем на 4 млн рублей.

— Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги, — сообщили в пресс-службе Google .

Статья, позволяющая привлечь компании к штрафу за неудаление противоправного контента, появилась в КоАПе с января 2021 года, число случаев привлечения по ней к ответственности еще крайне мало, рассказывает юрист Forward Legal Олесь Груздев.

— Известно, что суд привлек по этой статье Twitter, трижды его оштрафовав на 9,2 млн рублей. Поэтому кейс Google однозначно является первым в России случаем наложения по этой статье оборотного штрафа, — подчеркивает эксперт.

Удаление и наказание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Американский поисковик систематически нарушает законодательство РФ, и российский суд неоднократно назначал компании наказание в виде штрафа за административные правонарушения . К слову, большая часть до сих пор не оплачена. В отношении Facebook Inc. и Google LLC 4 и 27 октября соответственно Роскомнадзор составил протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории России, говорится в сообщении ведомства.

7 декабря Google была оштрафована в России сразу четыре раза. Мировой судья постановил наказать компанию за неудаление запрещенного контента по двум протоколам на 4 млн рублей. Еще по двум суд оштрафовал компанию за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией. При этом поисковик и ранее получал штрафы за неудаление.

Google и Facebook игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении материалов, разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих, направленных на раскол государства, материалов с недостоверной общественно значимой информацией и другие, сообщила служба . Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство, поясняют в ведомстве.

« На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудаленными остается более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей », — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Удаление и наказание Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

В антирейтинге цифровых платформ, регулярно нарушающих законодательство о противодействии распространению деструктивного контента, представленном в начале августа членами Общественной палаты, Советом по правам человека и «Лигой безопасного интернета», Facebook и видеосервис Google YouTube заняли первое и второе места.

Справка «Известий» Закон, обязавший соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, был принят в конце 2020 года. Согласно документу, они должны мониторить размещенный в них контент для выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, о способах совершения самоубийства и призывах к нему. Под запретом также данные о способах изготовления и использования наркотиков, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Помимо этого, закон обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Наконец удалят?

Россия далеко не единственная страна, где применяются оборотные штрафы, они встречаются и в других государствах, рассказывает юрист Олесь Груздев. Но чаще всего они касаются нарушения антимонопольных норм, уточняет он. Так, например, в Китае Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за нарушение конкуренции, в Японии Yazaki Corporation — на $46 млн за картельный сговор.

При этом размеры штрафов, которым Google подвергается в Европе, значительно выше российских . Например, в 2018 году Еврокомиссия наложила на поисковик штраф в $5 млрд за использование операционной системы Android для борьбы с конкурентами и закрепление доминирующего положения на рынке интернет-поиска. В 2017 году ЕК назначила Google штраф $2,7 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке поисковых интернет-систем путем предоставления преимуществ собственному сервису Google Shopping.

Удаление и наказание Фото: Global Look Press/AFLO/Stanislav Kogiku

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин надеется, что решение Таганского суда «наконец заставит Google обратить внимание на тот деструктивный контент, который мы уже несколько лет просим удалить» .

« Почему-то решения американских и европейских судов компания выполняет беспрекословно, а российское законодательство будто бы ей не писано . Если и оборотный штраф не приведет Google в чувство, боюсь, что в ход пойдут совсем уж неприятные меры. Мы продолжим отстаивать право российских граждан на безопасную интернет-среду», — написал законодатель в своем Telegram-канале.

Имеется в виду сценарий, при котором за неисполнение решения суда приставы могут заблокировать счета российского юрлица компании, и это полностью парализует ее экономическую деятельность , пояснил Антон Горелкин.

« Такое развитие событий представляется очень эффективным, и, думаю, Google тоже понимает, что это намного страшнее и штрафа, и блокировок », — отметил депутат, добавив, что то же самое можно сказать и про Meta Platforms.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил, что в случае неуплаты оборотного штрафа к Google может быть применено замедление трафика или даже блокировка.

Удаление и наказание Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Миллиардные штрафы руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает приглашением digital-компаний к диалогу со стороны российских властей, которые добиваются соблюдения интересов граждан страны . Диалог возможен — получилось же у Google согласовать свою контентную политику с руководством Китая и продолжить работать в этой стране, рассуждает эксперт.

— Возможно, в итоге российские чиновники смогут достичь неких компромиссов с Google — например, корпорация не будет блокировать определенные российские ресурсы на YouTube, как это делается сейчас, — прогнозирует Сергей Половников. — В любом случае востребовать с поисковика штраф — не самоцель для России.

Интересно, что к ответственности суд привлек не российское представительство компании, а Google LLC, зарегистрированную в штате Делавэр США , отмечает Олесь Груздев. По его словам, с одной стороны, это верно, ведь именно Google LLC контролирует одноименный поисковик и отображение на нем всей информации. С другой стороны, такое решение мирового суда труднее исполнить, ведь для этого судебные приставы должны будут найти в России имущество Google LLC. Это могут быть акции, доли в ООО «Гугл», счета на территории РФ, недвижимость и т.д., объясняет юрист. Роскомнадзор может попытаться привести это решение в исполнение в США или Европе, но в текущих обстоятельствах, это крайне сложно, считает он.