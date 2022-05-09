Многоквартирный опрос: собрания жильцов переведут на «Госуслуги»

Госдума в рамках весенней сессии рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, по которым голосование жильцов многоквартирных домов можно будет проводить онлайн , через портал «Госуслуги». Такой формат позволит сделать процесс принятия решений по общедомовым вопросам более прозрачным, убеждены эксперты. При этом сама возможность онлайн-голосования была заявлена и ранее, однако до последнего времени гражданами активно не использовалась . Подробнее о том, чего стоит в результате ожидать жильцам и какие еще изменения возможны в будущем, — в материале «Известий».

В отсутствие кворума

Поправки в Жилищный кодекс, которые предстоит рассмотреть депутатам, были разработаны по итогам поручений, сделанных Владимиром Путиным еще в 2020 году в период пандемии .

Голосование онлайн оказалось востребованным, когда люди не могли собираться вместе. Но и после снятия ограничений этот формат остается актуальным , особенно в больших городах, полагает заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Светлана Разворотнева.

— В соответствии с Жилищным кодексом сегодня проведение собрания возможно через систему ГИС ЖКХ, а также через региональную электронную систему в городе Москве, для города было сделано такое исключение, — пояснила депутат «Известиям».

Многоквартирный опрос 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В других регионах можно проводить онлайн-собрания через другие информационные системы, но для этого необходимо сначала провести собрание в обычной форме, очной или заочной, чтобы принять решение о том, что онлайн-голосования будут проходить через ту или иную региональную систему.

В результате ранее в первом чтении был рассмотрен законопроект, который прописывает требования для региональных информационных систем, при соблюдении которых они могут использоваться в качестве альтернативы для ГИС ЖКХ , а также был внесен законопроект, который предполагает использование для этого портала «Госуслуги», отметила она.

Документ был внесен в Госдуму в начале года и рекомендован к рассмотрению в первом чтении в конце апреля.

Согласно предложенным поправкам, в российское законодательство предлагается внести изменения, позволяющие направлять жильцам многоквартирных домов предложения по повестке и проводить голосование сразу в электронном формате , поясняет старший юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

— Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается возможность направления гражданами предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме, а также обеспечивается возможность голосования по вопросам повестки дня общего собрания в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорит эксперт.

Онлайн-голосование позволяет сделать процесс принятия решений по общедомовым вопросам прозрачнее , однако до сих пор граждане этот ресурс активно не задействовали, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Многоквартирный опрос 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У многих на практике возникали вопросы относительно того, обязательно ли до онлайн-голосования проводить очное голосование и фиксировать отсутствие кворума, поскольку в Жилищном кодексе этот вопрос прямо урегулирован не был, — рассказывает юрист Константин Ерохин.

Не было ясности и относительно того, нужно ли сначала проводить собрание в очной форме для того, чтобы принять решение о самой возможности использования электронного голосования .

Сервис, доступный на данный момент, «пока еще сырой и требует доработки» , соглашается основатель онлайн-платформы для автоматизации УК и ТСЖ Doma.ai Илья Сотонин.

— В ГИС ЖКХ функционал собраний онлайн заявлен, но по факту — я не слышал о том, что успешные собрания там проводятся, — отмечает он.

Внедрить повсеместное использование этой системы не удалось из-за сложностей с ее использованием, подтверждает Светлана Разворотнева.

Гарант безопасности

Для того чтобы онлайн-собрания стали возможны в массовом порядке, необходимо, чтобы такой функционал был доступен в сервисах , у которых уже есть большая аудитория, отмечает Сотонин.

— Нужно, чтобы голосовать было легко. Легкие интерфейсы, авторизация. И нужно, чтобы кто-то большой и надежный выступал гарантом того, что собрание, проведенное онлайн, невозможно подделать, — перечисляет эксперт.

Таким «гарантом надежности», по его мнению, могут выступать приложения крупных банков или портал «Госуслуги», которым «уже пользуются люди».

Среди основных преимуществ перевода голосований жильцов многоквартирных домов — существенное упрощение самой процедуры, а также возможность сделать процесс, который до последнего времени нередко оставался «теневым», прозрачнее , уверены собеседники издания.

— Важно понимать, что большая часть собраний в стране сейчас — поддельные. Подделать бумажный бюллетень легче, чем электронный, — объясняет Илья Сотонин. — Мы видим много судов, в которых жители доказывают, что собрание подделано. Чаще всего подделывают собрания по выбору управляющей компании.

Так, жильцы дома могут провести собрание, на котором примут решение выбрать управляющую компанию или создать ТСЖ. Действующая УК, в случае если она не намерена «расставаться» с домом, может подделать результаты собрания, чтобы показать, что жители вновь выбрали ее. Те, в свою очередь, оспорят результат, и процесс растянется на годы, приводит он пример.

Использование электронного голосования в первую очередь упростит процедуру идентификации и проверки действительного волеизъявления каждого участника собрания , отмечает Юрий Аванесов.

Внедрение возможности проводить онлайн-голосование на платформе «Госуслуги» может стать «небольшой революцией в сфере ЖКХ» еще и потому, что позволит снять многочисленные логистические сложности, считает Константин Ерохин.

Многоквартирный опрос 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Самое сложное в любых общественных собраниях — обеспечить кворум и собрать граждан. Это следствие многих причин, в том числе отсутствия свободного времени у владельцев квартир, большого количества арендного жилья, что особенно актуально для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. В этой связи возможность дистанционного голосования на самой узнаваемой электронной площадке страны — это реальный способ вовлечь граждан в управление своим жильем, — рассуждает он.

При этом прописанную в Жилищном кодексе процедуру обжалования результатов голосования, которое жильцы дома считают проведенным с нарушениями , законопроект не изменит, обращает внимание Юрий Аванесов.

— Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований настоящего кодекса, в случае если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы, — напоминает он.

Обратиться в суд с таким заявлением можно в течение шести месяцев со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о принятом решении .

Жителям мегаполисов и молодежи

Наиболее надежным с точки зрения возможности идентифицировать отданные голоса и убедиться в подлинности голосования онлайн-формат, считает и Светлана Разворотнева.

В то же время активность граждан в использовании нового сервиса, скорее всего, будет отличаться, признает собеседница издания.

— Активна, скорее всего, будет молодежь и в целом жители мегаполисов. Но есть еще и пожилые люди, которые мало пользуются интернетом, и жители регионов, где технологии не очень развиты — их тоже необходимо будет как-то вовлекать в этот процесс, — говорит она.

Если функционал сделают удобным и доступным большому количеству пользователей — например, через популярные площадки или приложения , — такой формат, скорее всего, будет востребованным у людей, уверен Илья Сотонин.

Многоквартирный опрос 4 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Я думаю, если инфраструктура появится и создать собрание будет легко, проголосовать на нем будет легко, то сильно увеличится вовлеченность жителей в жизнь своего дома. А если больше жителей станет участвовать в судьбе дома, принимать решения о том, что с ним будет происходить, это может поменять сферу ЖКХ и вид наших домов к лучшему, — рассуждает он.

Дополнительным преимуществом, по его мнению, может стать схема, при которой единая система для голосования была бы доступна людям на разных площадках или в разных форматах .

При этом подделка протоколов общедомового голосования по-прежнему остается «общей бедой», что усугубляется сложными процедурами выявления фальсификаций, полагает Светлана Разворотнева. Чтобы сделать эти процедуры «понятными и прозрачными», в комитете предлагают принять и дополнительные меры, говорит собеседница издания.

— Например, необходимо предусмотреть обязательную публикацию поквартирных результатов голосования, чтобы люди могли найти себя как в вывешенных в подъездах списках, так и электронных системах, а также ввести уведомления, которые бы оповещали жильцов о начале голосования по принципу пуш-уведомлений, — полагает депутат.