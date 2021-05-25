Домашние дела: в РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов

В России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жильцов . С такой инициативой выступил замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Он подготовил соответствующие законопроекты и направил их в Госдуму. Экспертный совет профильного комитета ГД решил рекомендовать документы для внесения на рассмотрение нижней палаты парламента. Хотя сейчас есть наказание за подделку документов, нарушители в данном случае практически всегда остаются безнаказанными. По словам экспертов, сегодня около 90% решений собраний собственников жилья по поводу смены управляющей компании фальсифицированы.

Без ответственности

На собраниях жильцов часто принимаются важные решения — о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании (УК), а также решения о сносе домов по стартующим в регионах программам реновации, сказал «Известиям» замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Около 90% решений или протоколов собраний собственников жилья по поводу выбора и смены УК фальсифицированы , отметил он. С такой оценкой согласна и член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.

Домашние дела Уборщица моет пол в подъезде нового дома Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Разработаны законопроекты о вводе уголовного и административного наказания именно за подделку решений собраний, а также изменения в Жилищный кодекс РФ об изменении ряда процедур голосования на собраниях, сообщил Дмитрий Гордеев.

За фальсификацию решений общих собраний собственников жилья в законопроекте «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» предусмотрены различные виды ответственности: от штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет до ограничения свободы на срок до четырех лет .

— Экспертный совет комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел законопроекты. Документы будут рекомендованы для внесения в нижнюю палату парламента, поскольку в преддверии начала российской реновации вопрос крайне актуален, — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Сегодня наказания за подделку протоколов решений общих собраний в многоквартирных домах практически не применяются , правила требуют уточнения, сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

— Но нарушения должны наказываться. Поэтому предложенные меры в законопроектах Дмитрия Гордеева могут помочь в борьбе с фальсификациями решений общих собраний собственников жилья, — считает парламентарий.

Павел Качкаев сообщил, что сейчас законопроекты находятся на стадии разработки, они направлены на отзыв в Минстрой. В том числе нужно более детально сформировать процедуру проведения онлайн-голосований на общих собраниях. В частности, уточнить сроки вступления в силу решений, сроки проведения голосования, способы подтверждения личного участия в собрании, добавил депутат.

Домашние дела Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минстрой получил законопроекты , подтвердили «Известиям» в ведомстве. При этом министерство не располагает официальным подтверждением тезиса о том, что 90% решений собственников фальсифицированы , добавили там.

Нарушения действительно происходят нередко, хотя наказание за подделку документов есть и сейчас, сказала Ирина Булгакова. Протоколы общего собрания собственников жилых помещений являются официальными документами в силу ст. 46 ЖК РФ, уточнил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. Подделка и использование официальных документов влекут основания для преследования по ст. 327 УК РФ . Но эффективность пресечения нарушений в этой сфере, возможно, недостаточная, отметил он.

Справка «Известий» Сегодня собрания жильцов проводятся в очно-заочной форме или онлайн. Первый вариант предполагает проведение мероприятия вживую, а затем сбор голосов в письменной форме. Как правило, бюллетени помещают в специальную урну, установленную в подъезде. Также возможно голосование онлайн. По итогам процедуры составляют протокол.

Детальное рассмотрение

Зачастую фальсификации происходят после собрания собственников по вопросу смены УК — проводится так называемое контрсобрание, о котором жители могут даже не знать, сказал Дмитрий Гордеев. Например, такая ситуация произошла недавно с жителями более 12 домов в разных районах Москвы , рассказала «Известиям» одна из пострадавших от действий недобросовестной УК Анастасия Иванова, проживающая по адресу Столетова, 7, корпус 1.

— УК якобы провела общее собрание собственников дома, сделала поддельный протокол. При этом никто из соседей не видел уведомлений о проведении собрания, которое должно быть за 10 дней до мероприятия. Соответственно, никто и не был на очной части собрания. Более четырех месяцев люди пытаются защитить свои права в полиции, суде, но это очень сложно — практически невозможно доказать, что подписи подделаны , и тем более, кем, — рассказала Анастасия Иванова.

Домашние дела Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Сегодня опротестовать поддельный протокол действительно крайне сложно , подтвердила Ирина Булгакова. Для этого недостаточно доказать, что он фальсифицирован, нужно еще и подтверждение злонамеренности этих действий, пояснила она.

По словам Сусаны Киракосян, для возбуждения дела нужно сначала собрать заявления от собственников, которые не голосовали, и подготовить коллективное заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 327 Уголовного кодекса РФ о подделке документов. Чтобы доказать фальсификацию в суде, на заседание нужно вызвать свидетелей — подписантов документов, которые подтвердят, что не принимали участия в собрании и не подписывали бюллетени. Либо представить суду нотариально удостоверенные показания собственников, которые подтверждают подложность бюллетеней, рассказала эксперт.

Инициативы предполагают, что при доказательстве подделки сразу же будет следовать наказание, отметила Ирина Булгакова. Кроме того, выделение в общих правилах специального состава преступления существенно повысит зону ответственности нарушителей, считает Сусана Киракосян. При статье общего характера проще уйти от наказания, добавила она.

Домашние дела Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Решать проблему нужно, но стоит также запретить на срок договора с УК менять компанию в случае, если она соблюдает его условия, полагает гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко. Также для решения этой проблемы важно внедрять электронные способы голосования и идентификации личности на собраниях , считает он.