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В Госдуме хотят пресечь злоупотребления среди УК

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В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний (УК) в домах в первый год их работы. С такой инициативой в Минстрой обратилась зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко (письмо есть у «Известий»).

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Согласно Жилищному кодексу, договор с управляющей компанией заключается на срок от года до пяти лет. При этом допускается проведение собрания жильцов по поводу ее смены в любое время. Такой пробел в законодательстве позволяет недобросовестным УК манипулировать жителями, сказано в письме в Минстрой.

Бывают ситуации, когда одна компания призывает отказаться от услуг другой — вполне добросовестной. Конкурент обещает золотые горы, но затем не выполняет обязательства, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Также нередки случаи, когда злоумышленники подделывают решения собраний, проводят их тайно от жильцов, вступают в сговор с руководителем товарищества собственников жилья (ТСЖ) и так далее, отметила Наталья Костенко. Проще всего проводить подобные манипуляции именно в первый год работы УК, пока она еще не успела зарекомендовать себя перед жильцами, подчеркнула она.

Депутат предложила внести изменения в действующие нормативы и запретить смену добросовестной УК до истечения первого года ее работы. При этом останется право жильцов менять управляющую компанию до окончания этого срока в случае, если она не исполняет свои обязанности и это доказано проверкой жилищной инспекцией, подчеркнула Наталья Костенко.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Нашли управу: в Госдуме хотят пресечь злоупотребления среди УК

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