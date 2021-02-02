Завышай и властвуй: в регионах проверят рост тарифов на услуги ЖКХ

В ряде регионов были выявлены серьезные нарушения деятельности органов тарифного регулирования и ресурсоснабжающих компаний. В связи с этим Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным подразделениям организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Как выяснилось, в некоторых субъектах федерации в тарифы были включены суммы для премий руководству сбытовых компаний, а также расходы на обслуживание автомобилей и аренду помещений. Подробности — в материале «Известий».

На премии и автомобили

Так, в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги по электро-, тепло- и водоснабжению, а также водоотведению. Как выяснилось, в тарифы были включены затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, а также дорогостоящую аренду помещений.

Завышай и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В Новосибирской области энергоснабжающая организация решила включить в тарифы расходы на реализацию инвестиционных проектов, не связанных с модернизацией и строительством объектов электросетевого хозяйства. После вмешательства прокуратуры такие необоснованные расходы были исключены. В Томской области по требованию прокуратуры были исключены из тарифов на теплоснабжение неправомерные затраты на выплату премий персоналу сбытовой компании.

Выдуманные затраты

Кроме того, прокуратура обратила внимание и на факты представления ресурсоснабжающими организациями недостоверных сведений о своей деятельности для установления тарифов.

На данный момент в Костромской области рассматривается уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя хозяйствующего субъекта, осуществлявшего деятельность по теплоснабжению в поселке Прибрежный. Так, в течение 2017-2019 гг. он представлял в региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов документы о приобретении по завышенной стоимости оборудования для оказания коммунальных услуг. Эти суммы, в свою очередь, включались в тарифы жителей поселка . После вмешательства прокуратуры необоснованные затраты были исключены из тарифа и размер оплаты по счетам снизился на 15 %. Кроме того, переплаченные за отопление деньги жителям перенесли на будущие годы (до 2023 года).

Завышай и властвуй Фото: ТАСС/Zuma/Heline Vanbeselaere

В Мордовии и Курганской области также были выявлены тарифы, не согласованные с антимонопольным органом. Незаконные тарифы отменены, виновные лица были привлечены к ответственности. А в Удмурти по результатам рассмотрения постановления прокурора заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

С учетом складывающейся обстановки, Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия.

Рост по плану

В России рост тарифов на ЖКУ ежегодно пересматриваются 1 июля. По мнению специалистов, в этом году рост тарифов на эти услуги в большинстве регионов не превысит уровень прогнозируемой годовой инфляции и будет находиться в диапазоне 3,4 — 3,9 процента. В целом, любой регион может повысить плату за ЖКХ на процент выше уровня годовой инфляции, но в таком случае региональным властям необходимо будет экономически обосновать такое решение.

Завышай и властвуй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что касается прошлого года, по данным исследования компании FinExpertiza, в 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции 4,91% (минимальный рост за 19 лет). В то же время в пятнадцати регионах рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию.

В число лидеров по росту цен вошли республика Коми, где из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ обогнали инфляцию в три раза (рост на 16,2%), Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%) и Удмуртия (6,6%). В Москве цены на ЖКХ росли медленнее, чем в среднем по стране — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4,6%, что также ниже инфляции.