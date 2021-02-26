Нашли управу: в Госдуме хотят пресечь злоупотребления среди УК

В Госдуме предложили запретить смену добросовестных управляющих компаний (УК) в домах в первый год их работы. С такой инициативой в Минстрой обратилась зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко (письмо есть у «Известий»). Меру поддерживают в комитете нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Согласно Жилищному кодексу, договор с управляющей компанией заключается на срок от года до пяти лет. При этом допускается проведение собрания жильцов по поводу ее смены в любое время. Такой пробел в законодательстве позволяет недобросовестным УК манипулировать жителями, обещая золотые горы за меньшие деньги, но по факту не выполняя обязательств.

Не меньше года

По Жилищному кодексу договор управления многоквартирными домами устанавливается на срок от одного года до пяти лет. Но ЖК РФ допускает проведение собрания собственников квартир по вопросу смены УК в любое время — это необходимо для своевременного отстранения от работы недобросовестных компаний.

Сложившаяся судебная практика говорит о том, что УК зачастую меняют каждый месяц — такой лазейкой в законодательстве пользуются недобросовестные компании. Об этом говорится в письме зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Натальи Костенко в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. С копией документа ознакомились «Известия».

Так, в одном из домов в Новороссийске с августа 2019-го по февраль 2020-го было проведено 11 общих собраний по вопросу выбора новой УК, отмечено в письме.

Нашли управу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Бывают ситуации, когда одна компания призывает отказаться от услуг другой — вполне добросовестной. Конкурент обещает золотые горы, но затем не выполняет обязательства, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Также нередки случаи, когда злоумышленники подделывают решения собраний, проводят их тайно от жильцов, вступают в сговор с руководителем товарищества собственников жилья (ТСЖ) и так далее, отметила Наталья Костенко.

— Проще всего проводить подобные манипуляции именно в первый год работы УК, пока она еще не успела зарекомендовать себя перед жильцами, — подчеркнула она.

Депутат предложила внести изменения в действующие нормативы и запретить смену добросовестной УК до истечения первого года ее работы. При этом останется право жильцов менять управляющую компанию до окончания этого срока в случае, если она не исполняет свои обязанности и это доказано проверкой жилищной инспекции, подчеркнула Наталья Костенко.

— Мы поддерживаем предложение. Сегодня в законе написано, что УК может работать от одного года до пяти лет, но суды смотрят на это иначе. Можно эту норму обозначить конкретно, — сказал Сергей Пахомов.

В Минстрое на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Порядок требуется

Действительно, сегодня нередки случаи, когда УК хорошо работает, но приходит другая компания и предлагает значительно более низкую цену на свои услуги, а потом просто не выполняет свои обязательства, отметила руководитель экспертной группы общественного совета при Минстрое, директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. На самом деле за те деньги, которые такие УК предлагают, обязательства вообще невозможно выполнить, сказала она.

Также есть проблема подмены решений общих собраний собственников, указала глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

— Бывают вопиющие случаи, один из таких произошел в Москве. Жители поменяли УК, которая плохо управляла домами, проголосовали за смену. Но спустя какое-то время обнаружили, что их домами опять управляет та же организация, но под другим именем, которую они якобы «выбрали», — рассказал Сергей Пахомов.

В таких ситуациях жители вправе поднять документы и выявить фальсификацию голосов. Но в случаях, когда время упущено, обжаловать результаты довольно сложно, указал представитель юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Запрет менять УК в первый год позволит исключить дополнительные возможности для недобросовестных компаний, считает юрист.

Нашли управу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также логично было бы повышать прозрачность общих собраний жильцов, отметила Светлана Разворотнева. В частности, можно обязать ответственных вывешивать протоколы собраний на информационные доски в подъездах, чтобы каждый житель мог проверить, за что он голосовал. Также стоит ужесточить ответственность за подделку этих документов и обязать жилищные инспекции их проверять, высказала мнение эксперт.

В законе не зря прописано, что договор управления заключается не менее чем на один год: УК строит финансовый план как минимум на этот срок, указала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Реализация инициативы поможет исключить случаи, когда добросовестным компаниям приходится прерывать финансовый год преждевременно, сказала она.

— Сейчас из-за риска, что УК могут, по сути, отстранить в любой момент, многие компании боятся вкладываться в дорогой текущий ремонт (который окупается минимум год) или в закупку техники — например, для уборки снега во дворе, — сказала Ирина Булгакова.

Также при преждевременной смене УК есть риск, что она сразу выставит крупный счет за услуги, оплата которых должна быть растянута на год, отметила Татьяна Вепрецкая. Поэтому логично запретить смену добросовестных компаний в течение финансового года, а не только в первые 12 месяцев работы, полагает она.