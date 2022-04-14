Приготовительный этап: в ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных

В Госдуме предложили субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих граждан. Сейчас мера действует только в Москве. Такую инициативу в Минстрой направили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. По их мнению, также следует устанавливать в ходе капремонта в домах приборы, которые отключают газ при утечках, — так действуют в Казани. Меры необходимы для борьбы с авариями, которые происходят регулярно: 11 апреля произошла очередная трагедия в подмосковном Ступино, погибло два человека. На реализацию инициативы по всей стране может потребоваться 35 млрд рублей, однако не во всех регионах найдутся средства, считают эксперты.

Шаг к решению

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих , как это делают в Москве. А также устанавливать в рамках капремонта анализаторы, которые автоматически отключают газ при утечках, — эту меру уже применяют в Казани. С копией письма ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой.

По мнению автора инициативы, средства на субсидии могут выделять региональные бюджеты . Если же у субъектов нет таких возможностей, то стоит рассмотреть вариант предоставления средств из федерального бюджета, сказала депутат.

— Либо можно устанавливать газоанализаторы за счет тарифов — платы за газ, без ее увеличения. Тогда обязанность по осмотру оборудования и монтаж таких приборов следует передать ресурсоснабжающим организациям. Массовая установка газоанализаторов должна стать первым шагом в борьбе с авариями , — отметила Светлана Разворотнева.

Приготовительный этап Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На днях в подмосковном Ступино произошел очередной взрыв газа в жилом доме, из-за чего погибли два человека , пятеро пострадали. Подобные аварии происходят в стране регулярно , сказано в письме депутата.

Органы власти, формирующие предложения по предотвращению аварий, ужесточают контроль за плановыми проверками оборудования, указала в письме Светлана Разворотнева. Но, как правило, это не приносит результата, поскольку утечки происходят из-за «человеческого фактора», указано в письме. А также потому, что у малоимущих нет средств на покупку нового оборудования взамен вышедшего из строя, отметила депутат.

За прошлый год в России произошло 983 происшествия с бытовым газом, в 112 случаях пострадали люди , добавил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Согласно действующему законодательству, за внутридомовое газовое оборудование отвечает управляющая компания (УК), за внутриквартирное — сам собственник. И УК, и владельцы квартир обязаны заключить договоры на обслуживание оборудования со специализированной организацией, добавил парламентарий.

Изыскать средства

На субсидирование замены неисправного оборудования для малоимущих может потребоваться около 35 млрд рублей , подсчитал независимый эксперт по ЖКХ Павел Склянчук. Сегодня 3,5 млн таких граждан получают субсидии на оплату ЖКУ, на установку плиты в Москве выделяется 10 тыс. рублей. Финансирование можно растянуть на пять лет — по 7 млрд рублей в год , предложил он.

Однако не у всех регионов есть такие средства , подчеркнул эксперт. Теоретически потянуть подобную помощь, помимо Москвы, могут Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ и другие, сказал Павел Склянчук.

Приготовительный этап Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сказал «Известиям», что в его ведомстве поддерживают инициативу депутатов ГД. Чтобы определить размер средств для субсидирования замены неисправного оборудования, региону необходимо провести инвентаризацию всего оборудования, установленного в квартирах малоимущих семей. Такая работа сегодня ведется, сказал он. Чиновник добавил, что отдельным категориям граждан безвозмездно устанавливают системы газконтроля — в планах на 2022 год это более 129 тыс. датчиков в муниципальном жилье.

«Известия» направили запросы в другие перечисленные субъекты.

— В инициативе речь идет о безопасности людей, поэтому некорректно говорить о том, какие именно регионы могут позволить себе ее внедрить. Речь должна идти обо всех субъектах России, — считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат уверен, что работу нужно проводить с учетом федерального софинансирования, а также газовых компаний, которые, по сути, являются монополистами в этой сфере.

— Необходимо провести обследование оборудования, постепенную замену всех газовых плит на безопасные. И, конечно, нужно активно работать с населением. Они должны знать, как правильно включать газовое оборудование и проверять тягу, — полагает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

Еще одна необходимая мера — введение ответственности собственников за непредоставление доступа к эксплуатируемому оборудованию для своевременного контроля его безопасности , добавила она.

Приготовительный этап Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это не вопрос цены, а вопрос безопасности граждан и репутации самой газовой отрасли, отметил гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев. Тем более что речь идет не только о помощи малоимущим, мера защищает всех граждан, так как износ газового оборудования в любой квартире несет огромные риски для всех остальных жителей дома , отметил он.

Также стоит предусмотреть механизмы, которые обезопасили бы людей от мошенников, предлагающих неэффективные газоанализаторы, отметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Нужна и масштабная информационная кампания среди населения, и лицензирование организаций, которые займутся заменой оборудования, добавил он. Стоит привлечь управляющие компании и обязать их подготовить, например, список организаций, осуществляющих замену оборудования или предоставляющих услуги по установке газоанализаторов, полагает эксперт.