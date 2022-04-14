Приготовительный этап: в ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных
В Госдуме предложили субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих граждан. Сейчас мера действует только в Москве. Такую инициативу в Минстрой направили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. По их мнению, также следует устанавливать в ходе капремонта в домах приборы, которые отключают газ при утечках, — так действуют в Казани. Меры необходимы для борьбы с авариями, которые происходят регулярно: 11 апреля произошла очередная трагедия в подмосковном Ступино, погибло два человека. На реализацию инициативы по всей стране может потребоваться 35 млрд рублей, однако не во всех регионах найдутся средства, считают эксперты.
Шаг к решению
Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве. А также устанавливать в рамках капремонта анализаторы, которые автоматически отключают газ при утечках, — эту меру уже применяют в Казани. С копией письма ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой.
По мнению автора инициативы, средства на субсидии могут выделять региональные бюджеты. Если же у субъектов нет таких возможностей, то стоит рассмотреть вариант предоставления средств из федерального бюджета, сказала депутат.
— Либо можно устанавливать газоанализаторы за счет тарифов — платы за газ, без ее увеличения. Тогда обязанность по осмотру оборудования и монтаж таких приборов следует передать ресурсоснабжающим организациям. Массовая установка газоанализаторов должна стать первым шагом в борьбе с авариями, — отметила Светлана Разворотнева.
На днях в подмосковном Ступино произошел очередной взрыв газа в жилом доме, из-за чего погибли два человека, пятеро пострадали. Подобные аварии происходят в стране регулярно, сказано в письме депутата.
Органы власти, формирующие предложения по предотвращению аварий, ужесточают контроль за плановыми проверками оборудования, указала в письме Светлана Разворотнева. Но, как правило, это не приносит результата, поскольку утечки происходят из-за «человеческого фактора», указано в письме. А также потому, что у малоимущих нет средств на покупку нового оборудования взамен вышедшего из строя, отметила депутат.
За прошлый год в России произошло 983 происшествия с бытовым газом, в 112 случаях пострадали люди, добавил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Согласно действующему законодательству, за внутридомовое газовое оборудование отвечает управляющая компания (УК), за внутриквартирное — сам собственник. И УК, и владельцы квартир обязаны заключить договоры на обслуживание оборудования со специализированной организацией, добавил парламентарий.
Изыскать средства
На субсидирование замены неисправного оборудования для малоимущих может потребоваться около 35 млрд рублей, подсчитал независимый эксперт по ЖКХ Павел Склянчук. Сегодня 3,5 млн таких граждан получают субсидии на оплату ЖКУ, на установку плиты в Москве выделяется 10 тыс. рублей. Финансирование можно растянуть на пять лет — по 7 млрд рублей в год, предложил он.
Однако не у всех регионов есть такие средства, подчеркнул эксперт. Теоретически потянуть подобную помощь, помимо Москвы, могут Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ и другие, сказал Павел Склянчук.
Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сказал «Известиям», что в его ведомстве поддерживают инициативу депутатов ГД. Чтобы определить размер средств для субсидирования замены неисправного оборудования, региону необходимо провести инвентаризацию всего оборудования, установленного в квартирах малоимущих семей. Такая работа сегодня ведется, сказал он. Чиновник добавил, что отдельным категориям граждан безвозмездно устанавливают системы газконтроля — в планах на 2022 год это более 129 тыс. датчиков в муниципальном жилье.
«Известия» направили запросы в другие перечисленные субъекты.
— В инициативе речь идет о безопасности людей, поэтому некорректно говорить о том, какие именно регионы могут позволить себе ее внедрить. Речь должна идти обо всех субъектах России, — считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Депутат уверен, что работу нужно проводить с учетом федерального софинансирования, а также газовых компаний, которые, по сути, являются монополистами в этой сфере.
— Необходимо провести обследование оборудования, постепенную замену всех газовых плит на безопасные. И, конечно, нужно активно работать с населением. Они должны знать, как правильно включать газовое оборудование и проверять тягу, — полагает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.
Еще одна необходимая мера — введение ответственности собственников за непредоставление доступа к эксплуатируемому оборудованию для своевременного контроля его безопасности, добавила она.
Это не вопрос цены, а вопрос безопасности граждан и репутации самой газовой отрасли, отметил гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев. Тем более что речь идет не только о помощи малоимущим, мера защищает всех граждан, так как износ газового оборудования в любой квартире несет огромные риски для всех остальных жителей дома, отметил он.
Также стоит предусмотреть механизмы, которые обезопасили бы людей от мошенников, предлагающих неэффективные газоанализаторы, отметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Нужна и масштабная информационная кампания среди населения, и лицензирование организаций, которые займутся заменой оборудования, добавил он. Стоит привлечь управляющие компании и обязать их подготовить, например, список организаций, осуществляющих замену оборудования или предоставляющих услуги по установке газоанализаторов, полагает эксперт.