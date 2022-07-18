Долг с платежом: российский бизнес наращивает биржевые заимствования

Российские компании переждали период экономической турбулентности и начали активно выходить на долговой рынок — только семь компаний, планирующих разместить свои облигации в июле, готовы привлечь порядка 75 млрд рублей. «Известия» разбирались, что означает такой шаг со стороны крупнейших компаний страны и насколько выгодны и рискованны такие инструменты для частных инвесторов.

Уже не так дорого

В июле значительные для биржевого рынка корпоративные облигации (аналог государственных ОФЗ, выпускаемый частными компаниями) планируют разместить такие широко известные компании, как «Сибур», «Автодор», МТС Банк, «Биннофарм», Beluga Group, «М. Видео – Эльдорадо» и «Самолет». Общая сумма средств, которые они собираются привлечь, составляет чуть больше 75 млрд рублей, а срок их обращения составляет от двух до пяти лет. В некоторых случаях размещение таких бумаг вызвало настоящий рыночный ажиотаж. Например, книга заявок на облигации Beluga Group была переподписана три раза, в результате чего компания привлекла 7 млрд рублей вместо изначально планировавшихся 5 млрд.

Возвращение компаний второго и третьего эшелона на рынок корпоративного долга в первую очередь объясняется смягчением денежно-кредитной политики Банка России, объясняет в беседе с «Известиями» независимый инвестиционный советник и партнер сервиса «Советники Винвестора» (резидент «Сколково») Кристина Агаджанова. По ее словам, компании находились в режиме ожидания снижения ключевой ставки и стоимости заимствования, а теперь выход на рынок происходит по мере того, как ставки по облигациям приближаются к показателям прошлого года. Тот же тренд подстегнул и интерес частных инвесторов к таким инструментам.

Долг с платежом 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Снижение ключевой ставки и ответное снижение доходностей на рынке ОФЗ и банковских депозитов оказали влияние и на выбор инвесторов, которые предпочли облигации корпоративного сектора низким ставкам по депозитам, — говорит Агаджанова. — Свою роль сыграл отложенный спрос. Дальнейшее снижение ключевой ставки к концу года до уровня 8% также будет способствовать росту интереса инвесторов.

По словам основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, корпоративные облигации для эмитентов сейчас реальный инструмент поиска дополнительных инвестиций, особенно в условиях ограничений для присутствия в стране иностранных инвесторов. При этом, как отмечают собеседники «Известий» из профильного Telegram-канала РДВ, на рынок заимствований выходят лидеры своих секторов и дополнительные заемные средства дают им возможность быстро «отъесть» долю конкурентов, среди которых в том числе покидающие российский рынок западные компании.

Тем не менее проводить параллели между восстановлением рынка корпоративных облигаций и ростом экономических ожиданий бизнеса пока рано, констатирует управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, многие заимствования сейчас идут на рефинансирование старых займов и о росте рынка речи не идет, так что пока выходы на облигационный рынок носят скорее вынужденный характер.

— Переподписки, которые мы видим, обеспечены отдельными участниками и едва ли говорят о восстановлении спроса на первичные размещения, — предупреждает собеседник «Известий». — Кроме того, пока эффект санкций проявился не в полном объеме, всё еще остаются внутренние запасы, и реальную ситуацию можно будет оценить ближе к концу года.

Риски и доходность

Как отмечает собеседник «Известий» из РДВ, банковские депозиты сейчас дают доходность в районе 8%, а арендная жилая недвижимость — порядка 2–3%. А учитывая недавний вал отказов крупнейших российских компаний от выплаты дивидендов, нынешние доходности в корпоративных облигациях, превышающие 10% годовых, становятся наиболее интересным инструментом для частных инвесторов. К тому же последующее снижение ключевой ставки в этом году открывает возможность для спекулятивного заработка на этих бумагах.

— На текущий момент корпоративные облигации действительно являются наиболее интересным инструментом с фиксированным доходом. В зависимости от степени риска можно найти предложения с премией к ключевой ставке от 3 до 10%, и спреды между корпоративными бумагами и ОФЗ остаются на максимальных значениях, и это будет провоцировать приток ликвидности в сектор, — соглашается Дмитрий Александров из «Иволга Капитал».

В нынешних экономических условиях важно отметить то, что риски растут по всем биржевым инструментам, и главный вопрос — насколько корпоративные облигации способны справляться со своей традиционной защитной ролью. При этом опасения инвесторов по поводу будущих выплат вполне разумны.

Кристина Агаджанова из «Советников Винвестора» напоминает, что уже с начала этого года по облигациям, которые торгуются на Мосбирже, было допущено 50 дефолтов, в том числе технических, — для сравнения, в прошлом году было только 30 таких событий.

Долг с платежом 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В определенной степени на настроение потенциальных инвесторов влияет и упомянутая история с отменой дивидендов — резонный вопрос, не случится ли то же самое с облигациями. Опрошенные «Известиями» эксперты дают вполне однозначный ответ: чтобы не стать жертвой дефолта, нужно здраво подходить к выбору эмитента. В любом случае для крупнейших компаний такие события в целом недопустимы: невыплата купонов по облигациям будет иметь существенно более тяжелые последствия для бизнеса, чем невыплата дивидендов, которая формально остается в рамках правил.

— Дефолт по корпоративным облигациям неизбежно приводит либо к реструктуризации, либо к банкротству. Таким образом, к невыплате по бодам можно прибегнуть, только полностью разочаровавшись в бизнесе и его возможности работать, — объясняет Дмитрий Александров. — Дивиденды же нужны для привлечения акционеров в капитал, но их невыплата не приводит к операционным ограничениям и в целом не влияет на сам бизнес, эффект есть только на инвестиционную привлекательность.

Как выбирать облигации

Прежде чем покупать тот или иной финансовый инструмент, нужно тщательно взвесить все риски и оценить общую экономическую ситуацию , говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Так, Кристина Агаджанова рекомендует избегать покупки облигаций с очень длинными сроками ротации — в условиях нестабильной экономики и геополитических рисков такие инвестиции могут принести дополнительные издержки. Важно также определить для себя финансовые цели — это поможет с большей вероятностью реализовать их.

— Подбирать в портфель бумаги следует в соответствии с целями и горизонтом инвестиций. Если высока вероятность досрочного снятия средств, наибольшую долю в портфеле следует выделить коротким выпускам и выпускам с плавающей процентной ставкой, которые менее чувствительны к волатильности на рынке, — говорит Агаджанова.

Федор Сидоров, в свою очередь, советует обращать внимание на те отрасли, которые выигрывают в любой экономической ситуации. Среди них — ЖКХ, ресурсоснабжение, ритейл, в том числе алкогольный, а также сфера АПК. Но при этом частным инвесторам стоит обращать внимание на потенциальные доходности и не гнаться за сверхвысокими процентами.

Долг с платежом 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Сейчас можно найти доходности в довольно широком диапазоне, и нельзя сказать, что доходность однозначно говорит о риске. Однако если она находится на уровне более 25% годовых, однозначно нужно очень четко понимать вероятность погашения, недостаточно просто посмотреть на параметры выпуска , — соглашается Дмитрий Александров. — Основной интерес сейчас как раз представляют заемщики второго-третьего эшелона, так как в силу расширения спредов даже относительно качественные имена дают высокие доходности. Но для таких инвестиций обязательно нужно обладать экспертизой и подробно изучать эмитентов.

Схожее мнение выразил и собеседник «Известий» из РДВ, отметивший, что в сравнении с другими инструментами корпоративные облигации дают наиболее предсказуемую и высокую доходность, что особенно актуально для тех, кто не готов нести валютные риски, формируя среднесрочные инвестпортфели. Этот тезис доказывает финансовый эксперимент, который с начала апреля проводят «Известия» совместно с ФГ «Финам»: по результатам июня портфель, состоящий из таких бумаг, оказался на втором месте по итоговой доходности, пропустив вперед только высокорисковый портфель из акций нижних эшелонов.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).