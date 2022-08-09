Адаптация с конвертацией: банкам разрешили замораживать операции в валюте

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит новый временный порядок исполнения обязательств по договорам банковского счета и обязательств по иностранным еврооблигациям. Если недружественное государство заморозило активы банка у себя, организация может принять ответные меры и приостановить все операции в этой валюте между компаниями. О том, что это значит для российской экономики, бизнеса и граждан — в материале «Известий».

Комиссия за нерублевые

По новым правилам банки получат право открыть счет «Д» для погашения долга, в случае введения санкций со стороны иностранных государств. Это необходимо для исполнения в срок обязательств перед нерезидентами.

Центробанк сможет устанавливать банкам под санкциями максимальную комиссию за переводы в валюте. Также регулятор сможет определять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от эмитента валюты. Принятые меры — еще один шаг к девалютизации страны. 4 августа Центробанк анонсировал новые меры, чтобы снизить число операций в евро и долларах.

Этот указ — элемент адаптации российской правовой системы к последствиям санкций , утверждает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— По сути, документ упорядочивает порядок действий банков и отношения субъектов экономической деятельности внутри страны. Понятно, что если какая-то сумма заморожена нашими партнерами, распоряжаться ей банк не может вне зависимости от наличия или отсутствия указа. Но с появлением указа, по крайней мере, регламентирован порядок, каким образом всё будет работать , — пояснил он.

По мнению эксперта, этот документ в большей степени касается именно правил работы банков, но затронет бизнес и, в меньшей степени, граждан.

— Нововведение затронет бизнес: у нас довольно много предприятий выпускали облигации в валюте, и для них это стало проблемой , — продолжает он. — Теперь они знают, как действовать: как только они перечисляют рубли для конвертации на специальный счет, обязательства считаются исполненными. Естественно, указ при этом действует в российском правовом поле. Если два предприятия в российском суде будут оспаривать действия друг друга, этот порядок теперь считается исчерпывающим, тогда как до этого могли возникать разночтения.

Простых россиян, при условии, что сумма, которая имеется у них на счету, не слишком велика, указ почти не затрагивает, добавляет он. Исключением может стать пункт про установку Центробанком надбавок и коэффициентов за операции в валюте.

— Это косвенно может повлиять на простых граждан. Скорее всего, Центробанк ограничит максимальную комиссию, чтобы банки, которые попали в эту сложную ситуацию, не взимали с россиян чрезмерно много за то, чтобы клиент мог вывести свои деньги куда-то в другое место , — добавил Хестанов.

Процесс, когда сокращается биржевая торговля валютами недружественных стран, совершенно нормален, отмечает собеседник «Известий».

Адаптация с конвертацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Более того, во многих странах большая часть валютного рынка — небиржевая. То, что в России так развит именно биржевой рынок — скорее наша особенность. Регулятор считает, что ограничение именно биржевых операций снижает риски, что не отменяет других операций с валютой , — уточнил он.

Происходящее касается доллара США, евро, японской иены — при этом, по прогнозу аналитика, определенный позитивный импульс получат операции с китайским юанем.

— Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим новые банковские продукты в юанях. В то же время любой доход сопровождается риском, поэтому любые предложения получить высокий доход без риска на изменениях курсов валют, связанные с последними новостями (например, прогнозы подъема курса доллара до заоблачных высот) — это мошенничество . В этом вопросе нужно проявлять простой здравый смысл, — резюмирует Сергей Хестанов.

Точки зрения

Ситуацию интересно проанализировать с юридической точки зрения, комментирует старший партнер адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и партнеры» Андрей Соколов.

— Подписанный президентом России указ — это документ российского правового поля. И в рамках действующий юридической парадигмы логичен и не вызывает сомнений с точки зрения правоприменения. В то же время международное сообщество, которого это касается, вправе не признать правила, введенные в одностороннем порядке без консультаций с зарубежными партнерами, — объясняет юрист.

Адаптация с конвертацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его мнению, подписание указа не освобождает от вероятных последствий.

— Так, в июне президент распорядился открыть банкам счета «И» для погашения валютного долга страны по еврооблигациям. Тем не менее это не спасло от признания за Россией технического дефолта. Одновременно с этим Российская Федерация считает свои обязательства исполненными. Подобную дуальность интерпретаций нельзя исключать и в данном случае, — подытоживает Андрей Соколов.

Оправданная мера

Данный указ в целом соответствует принимаемым в последнее время мерам, направленным на девалютизацию финансовой системы страны и сокращение операций банков в валютах недружественных стран, полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Прежде всего, речь о долларах США и евро, но также, вероятно, об иенах и швейцарских франках. Документ должен далее демотивировать компании держать излишки денежных средств на валютных счетах банков.

Наибольшие неудобства, по оценке эксперта, это доставит юрлицам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью .

Адаптация с конвертацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Им придется или держать средства в валюте в банке, который пока еще не под санкциями, и надеяться, что он не попадет под санкции в будущем. Или хранить средства в таком банке в рублях и переводить их в валюту перед проведением операции — но при этом надо будет нести конверсионные расходы, — говорит он.

Данная мера выглядит довольно жесткой и может вызвать недовольство компаний из других стран, но, вероятно, это оправданно в нынешних сложных условиях, заключает Игорь Додонов.

Больше позитива

Для банковской сферы сейчас однозначно растут риски работы с долларами и евро, поскольку США и ЕС ввели санкции против финансового сектора России, а также запретили продажу национальных банкнот в нашу страну, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

— Это означает, что банкам придется сокращать возможности размещения валюты для граждан и бизнеса, при этом компенсируя рост затрат за счет повышения комиссий. То есть отрицательные ставки по валютным вкладам будут и дальше распространяться, а комиссии за переводы в валюте станут общепринятым правилом.

Адаптация с конвертацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению эксперта, наверняка вырастет популярность депозитов и других инструментов в альтернативных валютах дружественных государств — например, в китайских юанях.