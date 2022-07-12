Валютаризм: россияне охладели к доллару и евро

В мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни». Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17% . Причиной такой тенденции стало рекордное ослабление американской и европейской денежных единиц весной и летом 2022-го, а также небезопасность их сбережения или инвестиций в них на фоне введенных санкций. В начале июля с ослаблением рубля интерес граждан к «американцу» и «европейцу» стал возвращаться. Но всё же эксперты уверены, что тренд на снижение, наблюдаемый ранее, будет продолжен .

Куда уходит спрос

Интерес граждан к курсам иностранных валют в мае-июне упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, следует из данных «Сравни», предоставленных «Известиям». За это время трафик страницы с изменением курса доллара сократился на 48%, а евро — на 17%. Это связано с ослаблением интереса пользователей к курсовым колебаниям на фоне рекордного обвала этих денежных единиц начиная с весны 2022-го , отметили в маркетплейсе. Правда, на фоне ослабления рубля за первые восемь дней июля к такому же периоду июня общий трафик на курсы валют вырос на 20% . Россияне вновь стали интересоваться ими, но евро (+64%) больше, чем долларом (+25%), уточнили в «Сравни».

Волютаризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение спроса россиян на валюты США и ЕС «Известиям» подтвердили на Мосбирже, в крупных банках и брокерских организациях. Интерес к ним действительно упал, что в значительной мере стало следствием санкционного давления , рассказал главный аналитик ПСБ Денис Попов, не уточнив динамику снижения. По его словам, с одной стороны, сберегать в долларах и евро стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан. С другой — санкции разрушили инфраструктуру по работе с иностранными деньгами , что вынудило финорганизации РФ сокращать свои валютные портфели и стимулировать клиентов переводить средства в рубли, указал он.

Видно падение интереса к безналичным валютным операциям, поделились и в Совкомбанке. Причина — в падении курса и, главное, затруднении использования валют как средства платежа. Также там сообщили, что спрос на наличную валюту, как и предложение, есть, но значительного роста не фиксируется . В «Открытии» сказали, что отмечают низкий спрос на покупку валюты в июне по сравнению с прошлогодними показателями и серединой апреля, когда ЦБ вновь разрешил продажу банками долларов и евро населению.

— На рынке в мае-июне 2022 года продолжилось смещение интереса физлиц с доллара и евро в сторону других валют. В итоге доля пары USD/RUB в объеме торгов в июне составила 54% против 64% в марте, а EUR/RUB осталась на уровне 26%, как и в первые два месяца весны , — констатировали на Мосбирже. — За это время существенно выросла доля торгов пары юань и рубль: с 3% в марте до 8% сейчас .

Волютаризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Действительно, за последние два-три месяца спрос физлиц на валюту ощутимо упал, указал аналитик группы «Финам» Александр Потавин. Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин отметил, что с мартом сложно сравнивать, тогда многие стали выводить наличные доллары и евро со счетов и активно покупали их на бирже. Ситуация радикально изменилась: многие и рады бы вернуть эти деньги в банк, но только условия невыгодные , добавил он.

В течение дня 11 июля пара USD/RUB торговалась в районе 61,1, EUR/RUB — 61,4. В начале весны они достигали пика в 126 и 135 рублей соответственно.

Доллар больше не нужен?

Тренд на снижение интереса к «американцу» и «европейцу», а также роста спроса на альтернативные валюты будет продолжен , считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, этого стоит ожидать по мере развития региональных платежных систем. Эксперты БКС и «Фридом Финанса» также спрогнозировали, что доли активов в долларах и евро в портфелях инвесторов будут уменьшаться из-за возникшей «токсичности» этих валют .

В ближайшей перспективе при сохранении внешних условий и внутренней политики тренд на сокращение спроса останется, уверена доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. По ее словам, весной 2022-го у россиян не было четкого представления о дальнейшей судьбе рубля, что привело к ажиотажу и покупкам инвалюты по невыгодному курсу. Но после спрос упал вместе со смягчением ограничений, невыгодностью вложений в доллары и евро из-за комиссий за обслуживание счетов, сложностей с их переводом и выводом, а также рекордного укрепления нацвалюты, отметила она.

Волютаризм Фото: Global Look Press/imageBROKER/Pius Koller

Говоря об альтернативных вариантах для сбережений, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин подчеркнул, что если инвестор хочет купить близкий аналог доллара или евро и избежать свойственных им рисков, то ему стоит обратить внимание на гонконгский доллар , который жестко привязан к американскому. По мнению Александра Потавина из «Финама», до конца 2022-го наиболее спокойным и прибыльным станет простое размещение валюты на депозитных счетах в банках , учитывая курс на повышение ставок ФРС и ЕЦБ. Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова советует тем, кто купил доллары и евро весной на пике, продолжать держать их и при необходимости менять на рубли.

— Диверсифицировать сбережения и накопления нужно, но следует быть крайне аккуратным. Если раньше считалось нормой держать более 50% в иностранной валюте, сейчас — до 20–40% , — подчеркнул Евгений Кошелев.

Спрос на доллары и евро может восстановиться только при улучшении геополитической обстановки , допустил Денис Попов: во втором полугодии стоит ждать умеренного ослабления нацвалюты, курс которой в ближайшие полгода-год может вернуться к 70–80 руб./$. Между тем 11 июля пара основных западных валют практически достигла паритета: евро торговался на уровне 1,0059 к доллару.