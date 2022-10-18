Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области

Государственная дума возьмет под контроль процесс переселения жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другие регионы России. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принимается решение взять под контроль Госдумы переселение жителей Херсона, кто захочет получить жилье в других регионах России. [Они] смогут это сделать, выехать из-под обстрелов, которые идут круглосуточно со стороны вооруженных сил киевского режима», — сказал он во время заседания.

По словам спикера, так Россия сможет защитить граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин также уведомил, что желающие переехать жители Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки квартиры или дома по средней цене по России. Отмечается, что стандартная цена квадратного метра в России при предоставлении жилья отдельным категориям граждан на данный момент — 83,4 тыс. рублей.

О том, что жителям Херсонской области, которые хотят переехать в другие регионы, будут выдавать жилищный сертификат на покупку жилплощади по всей стране, стало известно ранее во вторник. Все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — это отработанный механизм, который давно существует в РФ.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав РФ Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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