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Жителям Херсонской области будут давать сертификаты на покупку жилья в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы, будут получать «жилищный сертификат» на покупку жилплощади по всей стране. Об этом 18 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру — хоть на вторичном, хоть на первичном рынке жилья — в любом регионе РФ», — сообщил Хуснуллин журналистам.

По его словам, все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — отработанный механизм, который давно существует в России.

14 октября Хуснуллин рассказывал, что несколько тысяч детей из Херсонской области находятся в других регионах России и отдыхают в лагерях.

За день до этого, 13 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав Российской Федерации Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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