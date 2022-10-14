Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в лагеря РФ

Несколько тысяч детей из Херсонской области находятся в других регионах России и отдыхают в лагерях. Об этом 14 октября заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день идут постоянно обстрелы [Херсонской области], это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям — у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях», — заявил он.

Он также отметил, что около 500 человек обратились к властям за выездом с территории Херсонской области.

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