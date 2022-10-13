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Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в выезде жителей Херсонской области

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 13 октября, обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей области.

Он напомнил, что в конце сентября на референдуме Херсонщина подтвердила свое желание войти в состав РФ и восстановить историческую справедливость. Однако это решение не было признано властями Украины, и она начала мстить.

«Так и получается — ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты — это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения», — подчеркнул Сальдо.

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В связи с этим, руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда жителей области в другие регионы РФ для отдыха и учебы. В первую очередь, для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно», — заключил врио губернатора Херсонской области.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось о по крайней мере пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. гражданского автобуса в Херсонской области. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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