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Правительство РФ приняло решение о помощи в выезде жителям Херсонской области

Вице-премьер Хуснуллин: правительство РФ приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Об этом в четверг, 13 октября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — сказал Хуснуллин.

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Тех жителей области, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

Также в рамках правительственной комиссии главам регионов будет дано поручение оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях, подчеркнул вице-премьер РФ.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей области.

Он заявил, что из-за желания Херсонской области войти в состав РФ, Украина ежедневно обстреливает города региона. Сальдо отметил, что ВСУ бьют по гостиницам, жилым домам и местам скопления мирного населения.

По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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