Хуснуллин рассказал детали о сертификатах на жилье для жителей Херсонской области

Желающие переехать жители Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки квартиры или дома по средней цене по России. Об этом во вторник, 18 октября, уведомил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Будем выплачивать сертификаты по средней цене, которая у нас есть по стране. Даем право тем, кто захотят, во-первых, покупать жилье хоть на вторичке, хоть на первичке, хоть в многоквартирном доме, хоть в ИЖС», — подчеркнул он в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Отмечается, что стандартная цена квадратного метра в России при предоставлении жилья отдельным категориям граждан на данный момент — 83,4 тыс. рублей.

О том, что жителям Херсонской области, которые хотят переехать в другие регионы, будут выдавать жилищный сертификат на покупку жилплощади по всей стране, стало известно ранее во вторник. Все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — это отработанный механизм, который давно существует в РФ.

14 октября Хуснуллин говорил о том, что несколько тысяч детей из Херсонской области находятся в других регионах России и отдыхают в лагерях.

За день до этого, 13 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав Российской Федерации Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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