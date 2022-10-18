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Хуснуллин рассказал детали о сертификатах на жилье для жителей Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Желающие переехать жители Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки квартиры или дома по средней цене по России. Об этом во вторник, 18 октября, уведомил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Будем выплачивать сертификаты по средней цене, которая у нас есть по стране. Даем право тем, кто захотят, во-первых, покупать жилье хоть на вторичке, хоть на первичке, хоть в многоквартирном доме, хоть в ИЖС», — подчеркнул он в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Отмечается, что стандартная цена квадратного метра в России при предоставлении жилья отдельным категориям граждан на данный момент — 83,4 тыс. рублей.

О том, что жителям Херсонской области, которые хотят переехать в другие регионы, будут выдавать жилищный сертификат на покупку жилплощади по всей стране, стало известно ранее во вторник. Все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — это отработанный механизм, который давно существует в РФ.

14 октября Хуснуллин говорил о том, что несколько тысяч детей из Херсонской области находятся в других регионах России и отдыхают в лагерях.

За день до этого, 13 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав Российской Федерации Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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