Власти Херсонской области заявили о наличии ресурсов для отражения атак ВСУ

Власти Херсонской области ожидают наступление украинских войск в скором времени, однако региону хватит сил, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление в случае необходимости. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо 19 октября.

«Мы ожидаем атак, украинская сторона этого не скрывает. На данный момент у армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация», — рассказал он в эфире «России 24».

Сальдо заверил, что власти не собираются «сдавать» город, но в целях безопасности граждан вывозят на левый берег Днепра и в другие регионы России.

Ранее в этот день «Известия» показали, как граждан вывозят из опасных районов на теплоходах. Корреспондент Наталия Графчикова также пообщалась с некоторыми из местных жителей, которые признались, что боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Сальдо заявил, что существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Он отметил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

Также 18 октября он сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В свою очередь, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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