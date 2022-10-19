Пушилин назвал закономерным и своевременным указ Путина о военном положении

Врио губернатора Донецкой Народной Республики (ДНР) прокомментировал решение президента России Владимира Путина ввести военное положение в четырех новых регионах страны.

«Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении 8,5 года», — отметил он в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны: Донецкой и Луганских народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях.

Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в этих четырех субъектах.

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что введение военного положения позволит быстрее реагировать на текущие вызовы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что решение о введение военного положения абсолютно верное и своевременное.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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