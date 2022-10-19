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Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
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В ГД назвали верным решение о военном положении в новых регионах России

Депутат Белик назвал верным решение о введении военного положения в новых регионах России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в среду, 19 октября, решение ввести военное положение в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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«Наша страна понимает, какую агонию киевского режима и его западных покровителей вызвал исторический выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях быть вместе с Россией», — сказал он в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что эта агония «выливается в массированные атаки неонацистов на эти территории».

«Поэтому решение президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах России — абсолютно верное и своевременное. Не сомневаюсь в том, что коллеги из Совета Федерации поддержат это решение главы государства. Безопасность людей должна быть в приоритете», — заключил Белик.

Ранее в этот день Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны. Это коснется Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Путин также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

Российский лидер также подписал указ, согласно которому в Крыму, а также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования, передает НСН.

Отмечается, что в рамках указа органы исполнительной власти перечисленных регионов будут осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, сообщает телеканал «360».

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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