Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах

Совет Федерации в среду, 19 октября, утвердил указ российского президента Владимира Путина о военном положении в Луганской, Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Ввести <…> режим (максимальный уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица <…> осуществляют полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также речь идет о мероприятиях по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, полномочиях по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ.

О необходимости в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях ввести военное положение глава государства заявлял ранее в среду в ходе заседания Совета безопасности. Он подчеркнул, что киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября.

Кроме того, российский президент подписал указ, согласно которому в Крыму, а также в ряде других регионов России вводится «средний уровень реагирования».

19 октября также сообщалось о запрете въезда в Херсонскую область для гражданских лиц. Он будет действовать семь дней. Въехать на территорию региона смогут лишь те, кто получит от комендатуры пропуск, а также занимающиеся обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов.

Военкор «Известий» Наталия Графчикова утром в среду показала, как происходит перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра. Журналист пообщалась с некоторыми из местных жителей. Они признались военкору, что на данный момент боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. На кадрах видно, что люди берут с собой и своих питомцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».