Частная инициатива: в российскую экономику планируют привлечь 10 трлн рублей

За восемь лет необходимо привлечь в российскую экономику порядка 10 трлн рублей — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг на стратегической сессии по развитию промышленности. Насколько реально привлечь в российскую экономику такую сумму и какие усилия для этого надо приложить государству — в материале «Известий», подготовленном совместно с опрошенными экспертами.

По словам премьер-министра, уже сейчас правительство по поручению президента РФ предпринимает меры по увеличению объема привлеченных средств в промышленные проекты. 2 трлн рублей планируется привлечь уже в 2023 году.

Одна из мер для привлечения частных инвестиций — запуск механизма кластерной инвестплатформы. Промышленные производства по выпуску приоритетной продукции смогут получить кредиты на долгий срок и по пониженной ставке.

В апреле было одобрено восемь проектов на общую сумму 220 млн рублей. Рассматриваются еще 40 на сумму 1,3 трлн рублей, отметил Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по развитию промышленности Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также правительство продлило срок действия льготной программы предоставления госгарантий производственным предприятиям. Предполагается, что это усилит их инвестиционную привлекательность.

Инструментарий в избытке

Заявленный объем вполне реален, но необходимо уточнить, какая доля указанного объема вложений приходится на основной капитал, считает к.э.н., доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— Для стимулирования инвестиций нужно использовать все те инструменты, которые есть: льготные кредиты со стороны Фонда развития промышленности, фабрику инвестиций от ВЭБ, промышленную ипотеку, кластерные инвестиционные инструменты, — говорит эксперт.

Столяров считает необходимым определиться со стратегией изъятия средств у предприятия.

— Для предпринимателей важна определенность. Важно и изменение отношения чиновников на разных уровнях к предпринимательским инициативам, которые часто душатся на начальной стадии. Логично было бы перейти к стимулированию государственных чиновников к привлечению частных инвестиций с помощью определения KPI — по привлечению частных инвестиций, — рекомендует ученый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению собеседника издания, необходимо стимулировать финансовые рынки к тому, чтобы они выполняли функции превращения сбережений в инвестиции.

— Это и дальнейшее стимулирование долгового рынка, и механизм развития рынка IPO, и понятная политика в банковском секторе по стимулированию коммерческого кредитования.

По итогам 2022 года прирост инвестиций в основной капитал составил 4,6%.

— Это очень неплохой результат, но при этом в значительной степени достигнутый за счет государственных инвестиций. Необходимые ресурсы и денежные сбережения в России есть, необходимо создать адекватный механизм для стимулирования частных инвестиций, — заключает Андрей Столяров.

Окно возможностей

10 трлн рублей за восемь лет — это вполне реальная задача, заявляет старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

— После ухода ряда иностранных компаний в России открылись ниши для реализации инвестиционных возможностей и ведения бизнеса, которых раньше не было. Господдержка в виде льготных кредитов и дополнительных программ по расширению промышленной базы, а также программы по поддержке научно-конструкторских разработок положительно влияют на объемы инвестиций, — считает специалист.

По словам эксперта, чем ниже уровень неопределенности, тем больше растут частные инвестиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Большая поддержка на первоначальном этапе, когда издержки высоки, со стороны правительства способствует лучшему развитию. В качестве методов увеличения объемов инвестиций, помимо государственной поддержки, можно проработать мотивацию элиты для финансирования проектов, возможно в формате частных инвестиций или государственно-частного партнерства. Еще один способ — это поощрение проектов инновационного характера и исследователей в рамках десятилетия науки, — говорит Бондаренко.

Ксения Бондаренко приходит к выводу, что прогноз в 2 трлн рублей до конца 2023 года и 10 трлн за восемь лет является вполне реальным и адекватным, учитывая уже полученные заявки в правительстве в размере около 1,5 трлн и поддержку со стороны государства.

Стимул для бизнеса

Развивать частные инвестиции необходимо, тем более что деньги у бизнеса есть и их надо куда-то вкладывать, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Практика, которая стала обычной в России, — это постоянный вывод заработанных денег из бизнеса в виде дивидендов, зарплат и премий для личных целей руководства. Это бич малого и среднего бизнеса. Но гораздо разумнее, с точки зрения бизнеса, реинвестировать в бизнес снова. Причина, скорее всего, в отношении большинства предпринимателей к делу как к дойной корове. Они не до конца понимают, как вообще работает бизнес: приносит деньги — и хорошо. Доход из пассива может и должен становиться активом — в этом залог роста компании, а значит, ее веса на рынке и доходности, — сетует эксперт.

Однако Макаренко отмечает значительный потенциал для реинвестирования. Необходимо лишь создать условия.

— Для того чтобы не выводить деньги из бизнеса, а вкладываться в развитие, необходимо ощущение стабильности. Это ощущение добавляют меры поддержки государства: государственные инвестиционные платформы, дешевые кредиты, налоговые льготы и т.д., — подытоживает Юлия Макаренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Риски остаются

Предложение Мишустина сопоставимо с объемом планируемых инвестиций государства из ФНБ на инфраструктурные проекты (в этом году 1,7 трлн рублей), комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Правительство сейчас заметно активизировало работу над техническими инструментами, способствующими увеличению инвестиций. Это СЗПК, промышленная ипотека, госгарантии, кластерная инвестиционная платформа, снятие ограничений по инвестированию из ФНБ, стимулирование долгосрочных сбережений как источника длинных денег для экономики, — отмечает эксперт.

Беленькая обратила внимание на совместную работу правительства и ЦБ РФ над «таксономией» — стимулирующим банковским регулированием, снижающим нагрузку на капитал банков при кредитовании ими приоритетных проектов, относимых правительством к обеспечению технологического суверенитета или структурной адаптации. Как говорит эксперт, по оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это позволило бы увеличить потенциал кредитования на 10 трлн рублей.

Однако, продолжает собеседница издания, эти финансовые и технические решения не устраняют серьезную проблему высоких рисков инвестирования для частных инвесторов, учитывая неопределенность долгосрочных экономических и геополитических прогнозов, риски повышения налоговой нагрузки, непредсказуемого изменения регулирования и правоприменения.

Цель — заместить

Мы привыкли, что общие суммы объемов инвестиций в основной капитал измеряются триллионами рублей , утверждает д.э.н., директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Так, в 2022 году этот показатель составил 27,9 трлн рублей. Озвученные премьер-министром призывы и ожидания больших значений частных инвестиций связаны, скорее всего, с тем, что в начале весны текущего года консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение к концу года более чем на 2%, а необходим их рост, — говорит исследователь.

Впрочем, давать сейчас прогнозы инвестиционной активности совсем непросто:

— В прошлом году, в условиях вызовов новой реальности, панические ожидания резкого падения объема инвестиций весной и летом по факту сменились их ростом на 4,6%, — продолжает он.

По мнению Климанова, сейчас также можно ожидать, что при закрытости внешних рынков активность инвесторов будет направлена именно на отечественные производства и инфраструктуру.

— Этого требует необходимость расширения импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Со стороны государства развиваются разные формы поддержки инвесторов: внедрены соглашения о защите и привлечении капиталовложений, промышленная ипотека, различные преференциальные режимы и т.д., — перечисляет Владимир Климанов.

Переходный период

Российская экономика переживает период трансформации, и для предпринимателей открылись многие ниши, которые ранее были плотно заняты иностранными игроками, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— К сожалению, не всегда свободная ниша автоматически означает получение доли на рынке. Производство надо расширять, вкладываться в инфраструктуру, в доработку продукта. На всё это нужны существенные ресурсы, — указывает Тузов.

По мнению финансиста, фондовый рынок очевидно не сможет привлечь необходимые 10 трлн рублей частных инвестиций в экономику.

— Поэтому в ближайшие годы стоит говорить о механизмах государственного субсидирования кредитов для предпринимателей. Вложения в инфраструктуру практически не влияют на инфляцию, поэтому даже такие объемы инвестиций не должны существенно отразиться на инфляционных ожиданиях, считает эксперт.

Хотя и тут есть потенциал, поскольку по итогам мая инфляция опустилась до рекордных 2,5% в годовом выражении.