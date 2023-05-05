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В кабмине заявили о работе над привлечением в экономику не менее 10 трлн инвестиций

Мишустин заявил, что в экономику России необходимо привлечь не менее 10 трлн инвестиций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство РФ работает над привлечением частных инвестиций в приоритетные производства, за восемь лет размер вложений должен составить не менее 10 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая.

«По поручению президента правительство сейчас принимает дополнительные меры, которые помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн и более — уже в текущем [году]», — говорится в заявлении.

Мишустин добавил, что для этого в конце марта запустили механизм кластерной инвестиционной платформы, который предусматривает предоставление долгосрочных кредитов по льготной ставке. Так, в прошедшем месяце было одобрено восемь проектов общей стоимостью около 220 млрд рублей и более 40 находятся на рассмотрении, объем которых оценивается в 1,3 трлн рублей.

Глава кабмина упомянул, что была продлена программа предоставления государственных гарантий на поддержку промышленности, увеличив объем средств на такие цели на треть. Отмечается, что это повысит привлекательность капиталовложений для решения самых неотложных задач, включая модернизацию производственных мощностей.

Он напомнил, что с апреля расширилось действие программы промышленной ипотеки: на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений. А также увеличился объем запланированных субсидий до 1,35 млрд рублей на 2023 год.

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Ранее, 2 мая, Мишустин заявил, что правительство России выделит 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. По его словам, из-за отказа партнеров стран Запада от поставок некоторые отрасли оказались в сложном положении, в том числе судостроительные предприятия.

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