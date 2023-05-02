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Кабмин направит 14 млрд рублей на производство судового оборудования

Мишустин: кабмин РФ выделит 14 млрд рублей на производство судового оборудования
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Правительство России выделит 14 млрд рублей на разработку, модернизацию и производство судового оборудования. Об этом заявил во вторник, 2 мая, председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, из-за отказа партнеров стран Запада от поставок некоторые отрасли оказались в сложном положении, в том числе судостроительные предприятия. Так, правительство продолжит программу развития гражданского кораблестроения.

«Направим в текущем году из бюджета 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что сумма составит вдвое больше, чем в прошлом году, что поможет компенсировать 80% затрат получателям субсидий.

Помимо этого Мишустин уточнил, что выплаты предусмотрены и на следующий год.

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В феврале сообщалось, что Хабаровский судостроительный завод получит дополнительное субсидирование на строительство судов-краболовов. Ему возместят рост стоимости материалов и оборудования. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ведомствам проанализировать потребности в обновлении рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.

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