Высоко точно: ЦБ озаботился комиссиями за снятие денег с кредиток

Банки начали «прятать» сверхдоходность по кредитным картам в экстра-высокие комиссии за снятие средств. ЦБ прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные злоупотребления, выяснили «Известия». Сейчас такая комиссия в среднем составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию. Если сбор слишком высокий, его следует включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК), считает регулятор. Сейчас там учитываются все обязательные платежи, к которым снятие денег не относится. Почему условия по таким картам становятся всё более запутанными и что с этим собирается делать регулятор — в материале «Известий».

Как ЦБ хочет ограничить комиссии за снятие средств с кредиток

Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры: финорганизации начали прятать туда дополнительную доходность по продукту. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он отметил, что это достаточно массовая история.

Рыночная комиссия за снятие денег с кредиток оправданна, но, если она превышает определенный уровень, это экстра-доходность, и ее следует включать в ПСК, заявил Александр Данилов. Пока она там не учитывается, пояснили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Как правило, нельзя точно предсказать объем и периодичность таких операций — клиент может в принципе их не совершать.

— Вместе с тем мы видим злоупотребления со стороны отдельных банков, которые «прячут» на самом деле сверхдоходность по кредиткам в такие комиссии, в связи с чем прорабатываем механизмы, чтобы ограничить подобные практики, — сообщили в ЦБ.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

В Банке России отметили, что игроки рынка в принципе идут по пути усложнения финансовых продуктов, в том числе и по кредитным картам. В то же время их реклама, как правило, дает широкие обещания, создавая иллюзию простоты и бесплатности. В результате клиенты могут нести более высокие расходы, чем они ожидают, пояснили в пресс-службе ЦБ.

В начале 2024 года комиссия за снятие средств с кредитки составляла в среднем 1–3% от суммы операции вместе с фиксированной платой около 500 рублей, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». При этом сейчас показатель вырос до диапазона 3,9–5,9% с обязательным платежом 390–590 рублей, сообщил директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Например, в Хоум Банке, ВТБ и Газпромбанке максимальный размер сбора за снятие денег установлен на уровне 5,9% при разовом платеже 590 рублей, следует из данных с сайтов организаций («Известия» их изучили). При этом некоторые участники рынка не распространяют льготный период на такие операции и устанавливают по ним более высокую ставку, которая может приближаться к 70%.

«Известия» направили запросы в крупнейшие финорганизации, в том числе в упомянутые, о размерах комиссий за обналичивание денег и о том, как часто клиенты пользуются такой опцией. В Почта Банке уточнили, что клиенты организации примерно в половине случаев обналичивают средства с кредиток на сумму в среднем 30 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости

— Комиссия даже в 1% от суммы снятия — уже достаточно высокая, а 3–4% — вовсе завышенная. Поэтому логично, что регулятор уже заинтересовался вопросом об ограничении предельного размера банковских сборов, — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Почему банки завышают комиссии по кредиткам

Сборы за снятие денег призваны разграничить кредитные карты и обычные потребительские займы, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Для получения наличных выгоднее взять обычную ссуду по более низкой ставке, а пластик выдается в первую очередь для оплаты покупок в магазинах, поэтому участники рынка будут дестимулировать клиентов использовать их иначе.

Если человек просто снимет средства и не будет пользоваться кредитной картой для покупок, банк получит меньше комиссий от магазинов-партнеров, пояснила Наталья Мильчакова. Также в этом случае у организации будет меньше возможностей отслеживать подозрительные операции.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Плату за снятие наличных с пластика финорганизации вводят, чтобы прежде всего получить дополнительные доходы, считает Наталья Мильчакова. В то же время в такие платежи могут закладываться расходы на инкассацию, ведь обслуживание банкоматов обычно связано с дополнительными тратами.

Кроме того, к 2024-му средний уровень дохода пользователей кредитных карт превысил 107 тыс. рублей, то есть клиенты стали не такими рискованными для банков. Поэтому им разрешили снимать небольшие суммы «до зарплаты» без начисления процентов, пояснил Антон Сергунов из «Банки.ру».

При этом на рынке есть тренд на удлинение льготного периода — из-за этого игроки теряют часть доходов, которые они и пытаются восполнить ростом комиссий, добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Также обналичивание средств может говорить о потенциальных финансовых проблемах ее держателя, поэтому банки пытаются предупредить риски и компенсировать потенциальные потери, пояснил Антон Сергунов.

Как меняется рынок кредитных карт

Сегмент кредитных карт находится под давлением, поскольку большая часть продуктов была выпущена до ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, пояснил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. ЦБ приступил к циклу повышения ключевой в июле 2023 года — с тех пор она выросла с 7,5 до 16%. Это значит, что обеспечение для займов за это время стало более чем в два раза дороже.

Повышение ставки по пластику — затратная процедура, требующая согласия заемщика для изменения условий договора, пояснил Ярослав Баджурак. В то же время регулятор ограничил кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой — из-за этого портфель кредиток может сократиться. Всё это причины, по которым игроки будут восполнять выпадающие доходы за счет новых плат.

Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov

— Если Банк России будет дальше закручивать гайки в регулировании доходности кредитных карт, они могут стать менее доступными для клиентов. Могут появляться все новые комиссии, — уверен Андрей Бархота.

В регулировании чрезмерных платежей за снятие средств с кредиток ЦБ может пойти по традиционной схеме — ограничить их максимальный уровень, считает Андрей Бархота. По его словам, для банков это не станет приговором — они успеют оперативно исправить свои тарифы.

При этом участники рынка смогут компенсировать выпадающие доходы комиссиями за переводы с кредиток или благодаря развитию программ страхования, заключил эксперт.