Пушков ответил на слова посла Украины о «промывке мозгов» немецким депутатам

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он «вправил мозги» немецким депутатам после их поездки в Крым. Как написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter, «миссия посла провалилась».

Немецкие земельные депутаты, посетившие Крым, не согласились с тем, что посол Украины в Берлине, по его выражению, "вправил им мозги". И "вправили мозги" ему самому, посоветовав поучиться дипломатии. Так что миссия посла провалилась. А дипломатии он не научится. Навыки другие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 февраля 2018 г.

Напомним, 3 февраля депутаты из «Альтернативы для Германии» приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. В частности, делегацию немецких парламентариев впечатлило качество крымских дорог. Представители фракции пообщалась с крымчанами, которые единогласно заявили, что полуостров вошел в состав РФ исключительно по их желанию.

При этом немецких депутатов не испугали угрозы со стороны Мельника, который сообщил, что визит в Крым может иметь «плачевные правовые последствия». Ранее 7 февраля посол заявил, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции «Альтернатива для Германии» — «вправил мозги». Депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Цайфельд назвал слова Мельника недопустимыми и посоветовал послу поучиться дипломатии.