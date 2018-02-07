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Пушков ответил на слова посла Украины о «промывке мозгов» немецким депутатам

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он «вправил мозги» немецким депутатам после их поездки в Крым. Как написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter, «миссия посла провалилась».

Напомним, 3 февраля депутаты из «Альтернативы для Германии» приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. В частности, делегацию немецких парламентариев впечатлило качество крымских дорог. Представители фракции пообщалась с крымчанами, которые единогласно заявили, что полуостров вошел в состав РФ исключительно по их желанию.

При этом немецких депутатов не испугали угрозы со стороны Мельника, который сообщил, что визит в Крым может иметь «плачевные правовые последствия». Ранее 7 февраля посол заявил, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции «Альтернатива для Германии» — «вправил мозги». Депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Цайфельд назвал слова Мельника недопустимыми и посоветовал послу поучиться дипломатии

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