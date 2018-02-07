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Немецкий депутат посоветовал послу Украины в ФРГ поучиться дипломатии

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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Депутат парламента земли Северный Рейн – Вестфалия Хельмут Цайфельд рекомендовал послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику поучиться дипломатии. Слова посла в адрес немецких депутатов недопустимы, заявил он.

Ранее 7 февраля украинский дипломат заявил, что встретился с немецкими депутатами и «вправил мозги» лидерам партии «Альтернатива для Германии», посетившим Крым. 

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне», — сказал немецкий депутат. «Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии», — приводит его слова РЕН ТВ.

Власти Украины возбудили уголовное дело в отношении делегации немецких парламентариев, 3 февраля совершивших визит в Крым. 

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.

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