Аксенов пригласил в Крым немецких туристов, политиков и бизнесменов

Руководитель республики Крым Сергей Аксенов пригласил посетить регион туристов, политиков и бизнесменов из Германии. Об этом глава Крыма заявил на встрече с делегацией немецких депутатов.

Аксенов отметил, что все, кто посещает Крым, говорят о планах повторного визита в республику.

«Ждем туристов из Германии, будем рады, все, кто приезжает сюда, говорят, что приедут повторно», — приводит ТАСС слова главы Крыма.

Аксенов также пригласил немецких партнеров на Ялтинский международный экономический форум. «Будем рады приветствовать наших постоянных друзей и партнеров», — продолжил он. Власти Крыма заинтересованы в сотрудничестве с немецким бизнесом, подытожил Аксенов.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым 3 февраля. Политики представляют три региональных парламента Германии, она намерены обсудить вопросы снятия западных санкций и признания Крыма российским. Делегация не прервала поездку после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Немецкие парламентарии пробудут в республике до 9 февраля.

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года после референдума, проведенного после госпереворота, совершенного в Киеве. Власти Украины результаты народного голосования не признали.