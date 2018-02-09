Путин участвует в съезде РСПП. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Съезд проходит в рамках организуемой РСПП XI Недели российского бизнеса, которая проходит с 5 по 9 февраля.

В ходе съезда будут обсуждаться снижение административных барьеров, оптимизация государственного контроля и развития конкурентной среды, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, а также повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти.