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Путин участвует в съезде РСПП. Видеотрансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию. 

Съезд проходит в рамках организуемой РСПП XI Недели российского бизнеса, которая проходит с 5 по 9 февраля. 

В ходе съезда будут обсуждаться снижение административных барьеров, оптимизация государственного контроля и развития конкурентной среды, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, а также повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти.

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