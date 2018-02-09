Путину на съезде РСПП рассказали анекдот про тракториста

Предприниматель, основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот про тракториста.

«Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — сказал Лисин.

Далее в истории прозвучали предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, побить. Все озвученное отвергалось присутствующими, из-за того что «кузнец на селе один».

«Тянется рука: «А давайте его изнасилуем!». Председатель говорит: «Вы чего, с ума посходили?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» — «А почему тракториста?» — «У нас их двое», — закончил Лисин, выразив мнение, что в России «иногда решения принимаются таким образом».

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?» — в шутку укорил Лисина Владимир Путин.