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Турчинов заявил о возможности военного захвата ДНР и ЛНР

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Фото: TASS/Serg Glovny
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Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса допускает возможность «вооруженного освобождения» Донецкой и Луганской народных республик, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление Турчинова, прокомментировавшего создание в законе возможностей для захвата ДНР и ЛНР.

Он заявил также, что закон дает Киеву возможность использовать весь потенциал украинской армии для «восстановления суверенитета». Турчинов сказал также, что речь не идет о немедленном «освобождении» ДНР и ЛНР, однако закон закрепил предпосылки для этого.

Напомним, как ранее рассказали «Известиям» заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин и председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, армии двух провозглашенных республик приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с принятием на Украине закона о реинтеграции Донбасса.

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