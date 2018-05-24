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Путин прокомментировал результаты расследования катастрофы MH17

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с выводами международной следственной группы по катастрофе с самолетом МН17 над Украиной.

«Мы изначально предлагали совместную работу по расследовании этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают», — приводит слова Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, ТАСС.

Также он заверил, что Москва внимательно изучит данные. Однако президент настаивает на том, что РФ должна принимать участие в расследовании, чтобы признавать его итоги.

Кроме того, Путин напомнил, что украинская сторона участвует в этом процессе, «несмотря на то, что нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия».

МИД РФ ранее заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные международной Совместной следственной группой (ССГ), голословны и вызывают сожаление.

Минобороны РФ посчитало, что СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

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