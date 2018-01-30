Стрелков прокомментировал решение по иску родственников жертв крушения MH17

Бывший министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что не против выплатить компенсацию за «неизвестно кем сбитый Boeing». Так он отреагировал на решение суда по иску родственников жертв крушения малайзийского Boeing.

«Я что, против, что ли? (...) Если у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Boeing, мне не жалко будет помочь людям», — приводит слова Стрелкова телеканал «Дождь».

Ранее стало известно, что родственники погибших в крушении малайзийского Boeing выиграли иск к Игорю Стрелкову и получили право на компенсацию. Соответствующее решение принял суд в американском Иллинойсе.

Компенсации от Стрелкова требовали родственники 18 жертв авиакатастрофы. Общая сумма компенсации составила $400 млн.

Напомним, Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.