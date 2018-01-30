Прямой эфир

Стрелков прокомментировал решение по иску родственников жертв крушения MH17

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что не против выплатить компенсацию за «неизвестно кем сбитый Boeing». Так он отреагировал на решение суда по иску родственников жертв крушения малайзийского Boeing.

«Я что, против, что ли? (...) Если у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Boeing, мне не жалко будет помочь людям», — приводит слова Стрелкова телеканал «Дождь».

Ранее стало известно, что родственники погибших в крушении малайзийского Boeing выиграли иск к Игорю Стрелкову и получили право на компенсацию. Соответствующее решение принял суд в американском Иллинойсе.

Компенсации от Стрелкова требовали родственники 18 жертв авиакатастрофы. Общая сумма компенсации составила $400 млн.

Напомним, Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нидерланды не будут рассекречивать часть документов по катастрофе MH17
Экс-майор ВСУ: «Бук», из которого сбили MH17, принадлежит Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017