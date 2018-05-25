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Путин извинился за опоздание на ПМЭФ шуткой о разговорчивости президентов

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский лидер Владимир Путин извинился перед зарубежными инвесторами за опоздание шуткой о работе президентов.

Глава государства опоздал на встречу с представителями международного инвестиционного сообщества. Он проводил переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Мероприятие и общение с журналистами продлились более четырех часов.

«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать — всё так затягивается на неопределенное время, в отличие от вас — от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — обратился Путин к инвесторам.

Встреча главы государства с иностранными инвесторами состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года.

ПМЭФ, посетители, регистрация
Посетители конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в первый день работы XXII Петербургского международного экономического форума
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
ПМЭФ, Полина Гагарина, выступление
На церемонии открытия форума выступила певица Полина Гагарина (справа)
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Станислав Красильников
ПМЭФ, первый день форума
Всего в работе форума принимают участие около 15 тыс. человек из 140 стран мира
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Петр Ковалев
ПМЭФ, Владимир Якунин, РЖД
Один из участников форума, заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава РЖД Владимир Якунин (в центре)
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
ПМЭФ, ВТБ
Гости и сотрудники компании на стенде банка ВТБ на XXII Петербургском международном экономическом форуме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ПМЭФ, Сбербанк, Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф в ходе пленарной сессии «Транзитный мир: что завтра?», которая состоялась в рамках ПМЭФ
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
ПМЭФ, блокчейн, книга
Один из слушателей сессии «Технологический прорыв и пространственное развитие страны». Всего только в первый день в павильонах форума состоялось несколько десятков пленарных заседаний, сессий и конференций
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Петр Ковалев
ПМЭФ, журналисты
Журналисты в пресс-центре во время XXII Петербургского международного экономического форума
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
ПМЭФ
Во время XXII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Александр Демьянчук
ПМЭФ, Газпром
На стенде компании «Газпром» 
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ПМЭФ, Джон Хантсман, интервью
Форум традиционно привлекает множество высокопоставленных участников из России и других стран мира. На фото: посол США в РФ Джон Хантсман дает интервью на полях ПМЭФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ПМЭФ, Эммануэль Макрон
Одна из самых многочисленных делегаций в этом году прибыла из Франции — она насчитывает около 200 человек. На фото: президент страны Эммануэль Макрон с супругой Бриджит во время прибытия в аэропорт Пулково-2
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Александр Рюмин
ПМЭФ, Экспофорум
Во время XXII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
ПМЭФ, Аэрофлот, стюардессы
Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов
ПМЭФ, Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов дает интервью на стенде газеты «Известия» в первый день работы Петербургского международного экономического форума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ПМЭФ, Зенит-Арена
Президент и председатель правления футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко (справа) во время осмотра макета стадиона «Зенит-Арена»
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валерий Шарифулин
ПМЭФ, Кристин Лагард
В первый день работы форума, в том числе, состоялась сессия «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения», участие в которой принимала глава Международного валютного фонда Кристин Лагард
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ПМЭФ
В одном из павильонов XXII Петербургского международного экономического форума
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Сергей Бобылев
ПМЭФ, Олег Тиньков
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков во время посещения XXII Петербургского международного экономического форума
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Донат Сорокин
ПМЭФ
Участники сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста»
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Вячеслав Прокофьев
ПМЭФ, Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время посещения конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в первый день работы форума
Фото: фотохост-агентство ТАСС/Владимир Барабанов

В этом году мероприятие проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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