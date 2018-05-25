Путин извинился за опоздание на ПМЭФ шуткой о разговорчивости президентов

Российский лидер Владимир Путин извинился перед зарубежными инвесторами за опоздание шуткой о работе президентов.

Глава государства опоздал на встречу с представителями международного инвестиционного сообщества. Он проводил переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Мероприятие и общение с журналистами продлились более четырех часов.

«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать — всё так затягивается на неопределенное время, в отличие от вас — от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — обратился Путин к инвесторам.

Встреча главы государства с иностранными инвесторами состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года.

В этом году мероприятие проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.