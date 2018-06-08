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Восстановившийся после травмы Жирков вернулся к тренировкам в общей группе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Защитник российской сборной по футболу Юрий Жирков восстановился после травмы и вернулся в общую группу на тренировке команды в Новогорске. Ранее после ушиба стопы он занимался по индивидуальной программе.

Занятие началось с теста на выносливость, сообщает «Спорт-Экспресс».

После возвращения Жиркова в строй все 23 футболиста сборной без исключения продолжили подготовку к чемпионату мира в общей группе.

Первый матч команды Станислава Черчесова против Саудовской Аравии пройдет 14 июня в «Лужниках».

С Египтом россияне сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — в Самаре 25 июня.

В пятницу в продажу поступила последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего ЧМ — 100 тыс. билетов.

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