Там и правда ходит кот

Кошек, которые должны были охотиться на крыс, уничтожавших и без того скудные запасы продовольствия, доставляли в город по железной дороге из Ярославля: первые из них попали в Ленинград сразу после того, как кольцо блокады было прорвано. В 2018 году в городе появился еще один памятник блокадной кошке — на этот раз во дворе дома на улице Композиторов