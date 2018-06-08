Там и правда ходит кот

Идея праздника родилась в 2005 году у группы местных художников, известных как митьки. Тогда они разместили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки — это был уже третий подобный памятник в городе. Впрочем, митьки продолжили заниматься кошачьим вопросом. Так, этой весной они представили ростовую фигуру кота, расписанную специально к чемпионату мира (на фото)
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Вообще в Петербурге к котам всегда относились с уважением. Еще в 1999 году на Малой Садовой улице был установлен памятник коту Елисею
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм
В одиночестве Елисей оставался недолго. Через дорогу от него вскоре появилась подруга, кошка Василиса. Ее, впрочем, в 2014-м похитили. Но затем все-таки вернули на место
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Одна из причин, по которой в Петербурге так уважают кошек, — признательность животным, которые в свое время помогли жителям блокадного Ленинграда избавиться от заполонивших город крыс
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Руслан Шамуков
Кошек, которые должны были охотиться на крыс, уничтожавших и без того скудные запасы продовольствия, доставляли в город по железной дороге из Ярославля: первые из них попали в Ленинград сразу после того, как кольцо блокады было прорвано. В 2018 году в городе появился еще один памятник блокадной кошке — на этот раз во дворе дома на улице Композиторов
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Степанов
Но самые известные городские коты сегодня — конечно, те, которые несут службу по охране от грызунов помещений Эрмитажа. У них даже есть собственный профессиональный праздник: День эрмитажного кота отмечают 12–13 мая
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Один из обитателей Эрмитажа, Ахилл, прославился как кот-оракул, после того как предсказал победу сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций FIFA – 2017: выбирая из двух мисок, отмеченных флагами команд-соперниц, кот предпочел миску с российской символикой
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Сетпанов
Гостья праздника эрмитажных котов с одним из героев дня
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Кроме того, в городе несколько лет действует котокафе «Республика кошек» — одно из самых первых на территории Европы. Туда, кстати, не так давно переехал и знаменитый кот Ахилл
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Пополнение в коллекции кошачьих памятников города — котенок Фунтик, исполненный в рост настоящего котенка. Его высота составляет около 10–15 см, а установлен он так, чтобы дотянуться и погладить его мог даже ребенок
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Правда, даже в культурной столице далеко не каждый кот отличается изысканностью и утонченностью манер
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В пятницу, 8 июня, в России, а точнее, в ее Северной столице, отмечают Международный день петербургских кошек. Впрочем, неофициальный. Но учредители праздника — художники-митьки — не только порекомендовали всем котовладельцам в этот день побаловать своих питомцев, но и призвали всех работодателей отпустить пораньше сотрудников с фамилиями, так или иначе связанными с «кошачьей» темой. Что связывает котов с самим городом — в галерее портала iz.ru
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