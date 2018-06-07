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Кролик Пушок стал футбольным оракулом Сочи

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Кролик Пушок стал оракулом чемпионата мира-2018 по футболу в Сочи. Об этом рассказала педагог местного Эколого-биологического центра имени Соколова Вера Антонец. Животное является подопечным учреждения.

«Мы заметили, что, если ему дать какие-то предметы, например, мячики, кегли, он проявляет заинтересованность, активно выбирает. У нас здесь часто проходят детские мероприятия, соревнования, и он предсказывал победителей. Совпадений было больше, чем ошибок», — приводит ее слова «РИА Новости».

В качестве оракула ушастого представили на городском мероприятии, посвященном мундиалю. В первом матче, с которого начнется мировое первенство, кролик предсказал победу сборной России над командой Саудовской Аравии.

7 июня стало известно, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен посетить игры всех команд – участников чемпионата. В обязательном порядке он будет присутствовать на матче открытия, который пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Финальная часть мундиаля пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В группе А сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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