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Открытая тренировка сборной России по футболу пройдет 9 июня

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Сборная России по футболу проведет открытую тренировку 9 июня. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Тренировка накануне ЧМ-2018 пройдет в открытом режиме для журналистов и болельщиков на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена». Как сообщает «Спорт-Экспресс», начало тренировки назначено на 11:30 мск.

Отмечается, что аналогичное мероприятие сборная РФ провела на стадионе ЦСКА в 2017 году в преддверии Кубка конфедераций. Тогда на стадион пришли несколько тысяч футбольных болельщиков.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая на групповом этапе. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил уверенность в выходе России в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу.

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