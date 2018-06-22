Рабочий день в Москве в пятницу может стать короче

В пятницу, 22 июня, рабочий день в Москве и области может стать короче из-за жары. Накануне Роструд напомнил, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом

РЕН ТВ отмечает, что чем выше температура в помещении, где работают сотрудники, тем скорее им можно уйти домой.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении Роструда.

Сегодня столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла, обещали синоптики.