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Рабочий день в Москве в пятницу может стать короче

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Фото: Depositphotos/monkeybusiness
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В пятницу, 22 июня, рабочий день в Москве и области может стать короче из-за жары. Накануне Роструд напомнил, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом

РЕН ТВ отмечает, что чем выше температура в помещении, где работают сотрудники, тем скорее им можно уйти домой.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении Роструда.

Сегодня столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла, обещали синоптики.

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