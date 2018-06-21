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Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару

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Фото: Global Look Press/ZUMA/ChinaFotoPress
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В жаркую погоду работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальную температуру на рабочем месте. Об этом в четверг, 21 июня, сообщается на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Напоминание появилось на фоне прогноза 30-градусной жары в Москве 22 и 23 июня. В Роструде предлагают активнее задействовать кондиционеры, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом, отметили в ведомстве.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении.

Для сотрудников, чья работа связана со значительными физическими нагрузками, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градуса — 27,5 градуса).

В Гидрометцентре России объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 и 24 июня из-за надвигающихся грозовых дождей. В эти дни в столице и области ожидаются осадки с порывами ветра 12–20 м/с.

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