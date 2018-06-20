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Жара и грозы вернутся в Москву на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Грозы и жара ожидают москвичей в выходные 23 и 24 июня. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, 23 июня столбики термометров покажут плюс 30 градусов, но вместе с жарой в столицу придут дожди с грозами, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 12–17 м/с. 24 июня температура воздуха снизится до плюс 20–25 градусов, но вероятность небольших осадков сохранится, пишет ТАСС. Москвичам рекомендовали по возможности пережидать дожди с грозами в помещении.

20 июня в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха достигнет плюс 24 градусов. 21 июня в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается теплая погода до плюс 23–25 градусов, 22 июня воздух прогреется до плюс 30 градусов, осадков до выходных не ожидается, сообщает телеканал «360». Вторник, 19 июня, стал самым жарким днем в Москве с начала года. Воздух в столице прогрелся до плюс 28 градусов. 

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