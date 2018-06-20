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Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режим работы светофоров изменили по просьбе местных жителей еще на 22 пешеходных переходах в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Изменения не повысили загруженность прилегающих улиц. Пешеходам же теперь не приходится долго стоять в ожидании зеленого света», — приводит сетевое издание m24.ru сообщение замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрия Горшкова.

На некоторых светофорах увеличили продолжительность зеленого сигнала на 2–15 сек., на некоторых — сократили время его ожидания на 10–126 сек. Все работы велись с учетом дорожной обстановки. Со списком перекрестков, где действуют изменения в работе светофоров, можно узнать на сайте мэра и правительства Москвы.

В конце мая ЦОДД изменил режим работы светофоров на 53 оживленных пешеходных переходах столицы по просьбам горожан.

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