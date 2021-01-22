В ГИБДД назвали число задержанных в 2020 году нетрезвых водителей

В Москве в 2020 году сотрудники Госавтоинспекции задержали 21 125 водителей в состоянии опьянения. Об этом 22 января сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

Так, за год были пресечены 10 975 фактов управления автомобилем нетрезвыми водителями, из них 2644 автомобилистов находились в состоянии наркотического опьянения.

Отмечается, что 10 150 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Против 1390 водителей было возбуждены уголовные дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

Согласно действующему российскому законодательству, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет. В случае ДТП с пострадавшими — до девяти лет лишения свободы.

11 января сообщалось, что Минюст и МВД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят ужесточить наказание для водителей. В частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагают лишать прав на срок до полутора лет.

Согласно документу, водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если в течение года его трижды наказали за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также другие грубые нарушения.