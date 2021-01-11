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В России предложили лишать прав за три нарушения ПДД в течение года

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Минюст и МВД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят ужесточить наказание для водителей. В частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагают лишать прав на срок до полутора лет. Об этом пишет 11 января «Коммерсант» со ссылкой на Минюст.

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По подсчетам «Известий», средняя сумма штрафа в уходящем году составила 685 рублей

Согласно документу, водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если в течение года его трижды наказали за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также другие грубые нарушения.

Как поясняется, учтут комбинацию из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в КоАП.

При этом нарушения, которые были зафиксированы автоматическими камерами учитываться не будут.

Кроме этого предлагается ужесточить наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. Автомобилистов хотят штрафовать за подобное нарушение на 50 тыс. рублей или лишать прав на три года (сейчас за это наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет).

Также в новом КоАП уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, водителя привлекут к ответственности (штраф 800 рублей) не чаще одного раза в сутки. Как считают в Минюсте, 24 часов достаточно для оформления полиса.

Помимо этого хотят внести наказания и для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств, которые совершили нарушение в нетрезвом виде. Такие нарушения будут отнесены к категории грубых — на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, а также нельзя будет ограничиться предупреждением.

Минюст предложил ввести новый КоАП в январе. В него предложено включить множество новых составов нарушения и норм. Планировалось, что он вступит в силу в начале 2021 года, но, как сообщалось, из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись.

Отмечалось, что ведомство не будет повышать штрафы в новом КоАП, а сами статьи не будут подвергаться существенной переработке.

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