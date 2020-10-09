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Действующие дорожные штрафы сохранятся в новом КоАП

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Проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не предусматривает повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения, а сами статьи не будут подвергаться существенной переработке. Об этом сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП Дмитрий Вяткин.

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По его словам, решено было оставить штрафы за нарушения ПДД на прежнем уровне. Глава со статьями о нарушениях (сейчас 12-я, а в новой редакции 21-я) не будет подвергаться существенной переработке в связи с тем, что есть практика ее применения есть и она работает достаточно хорошо, пишет ТАСС.

Ранее Вяткин сообщил, что текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений правил дорожного движения после оплаты штрафа, а также что исключены штрафы за отказ от вакцинации.

Ранее, в октябре, «Известия» писали, что Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности.

Минюст предложил ввести новый КоАП в январе. В него предложено включить множество новых составов нарушения и норм. Планировалось, что он вступит в силу в начале 2021 года, однако, по словам Вяткина, уже очевидно, что этого не произойдет, так как из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись.

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