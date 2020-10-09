Действующие дорожные штрафы сохранятся в новом КоАП

Проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не предусматривает повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения, а сами статьи не будут подвергаться существенной переработке. Об этом сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП Дмитрий Вяткин.

По его словам, решено было оставить штрафы за нарушения ПДД на прежнем уровне. Глава со статьями о нарушениях (сейчас 12-я, а в новой редакции 21-я) не будет подвергаться существенной переработке в связи с тем, что есть практика ее применения есть и она работает достаточно хорошо, пишет ТАСС.

Ранее Вяткин сообщил, что текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений правил дорожного движения после оплаты штрафа, а также что исключены штрафы за отказ от вакцинации.

Ранее, в октябре, «Известия» писали, что Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности.

Минюст предложил ввести новый КоАП в январе. В него предложено включить множество новых составов нарушения и норм. Планировалось, что он вступит в силу в начале 2021 года, однако, по словам Вяткина, уже очевидно, что этого не произойдет, так как из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись.