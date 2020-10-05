Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП

Министерство юстиции не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности. В том числе не будет штрафов за отказ граждан от вакцинации. Об этом рассказали источники «Известий», знакомые с разработкой документа, и подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве, которая участвует в его доработке. Штрафы останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит вместо действующих 100—500 рублей.

— В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственное, мы убрали штрафы в 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того, — рассказал член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его словам, также в числе новаций нового документа — уменьшение применения такой санкции как административный арест. Вместо 73 составов его применение будет возможным лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы будут заменены обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

— Также в части санкций мы прировняли все юрлица, которые являются субъектами малого, среднего бизнеса, к индивидуальным предпринимателям. То есть размер штрафов для них будет существенно ниже. Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа, — сообщил участник проработки новой редакции.

Дмитрий Вяткин отметил, что из-за коронавируса изменились графики работы практически всех федеральных структур, значительная часть которых переведена на удаленку. Поэтому сроки подготовки нового КоАп тоже сдвигаются.

— Уже очевидно, что с января 2021 года новый КоАП в силу не вступит. Он потребует очень серьезной проработки между первым и вторым чтением в Госдуме. И как я понимаю, до этого нужно будет еще провести очень серьезное его обсуждение в правительстве РФ, — пояснил он «Известиям».

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По проступкам узнают: Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП