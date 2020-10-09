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В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа

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Текущая редакция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность «обнуления» нарушений правил дорожного движения после оплаты штрафа. Об этом рассказал депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса Дмитрий Вяткин.

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По его словам, если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение считаться повторным уже не будет, передает «РИА Новости».

Ранее, 8 октября, Вяткин рассказал, что из текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключены штрафы за отказ от вакцинации.

Ранее в октябре «Известия» писали, что Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности.

Минюст предложил ввести новый КоАП в январе. В него предложено включить множество новых составов нарушения и норм. Планировалось, что он вступит в силу в начале 2021 года, однако, по словам Вяткина, уже очевидно, что этого не произойдет, так как из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись.

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