По проступкам узнают: Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП

Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности. В том числе — от наказания граждан за отказ от вакцинации. Об этом «Известиям» рассказали источники в министерстве, знакомые с разработкой документа. Информацию подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве. В Госдуме сообщили, что новые нормы вряд ли вступят в силу с 1 января 2021 года, так как их необходимо изучить. В Совфеде отметили, что новая редакция существенно отличается от первой и «максимально учитывает мнение населения», однако на ее доработку потребуется время. Эксперты считают, что недовольные новым кодексом все равно останутся, так как он будет приниматься в экономически непростое время.

Усилят только минималку

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с разработкой нового КоАП, в его третьей редакции Минюст решил отказаться от кратного повышения штрафов за административные нарушения. Они останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит 500 рублей вместо действующих 100. Эту информацию «Известиям» подтвердили в межведомственной рабочей группе при правительстве, которая участвует в подготовке документа.

— В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственно, мы убрали штрафы 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того, — рассказал член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его словам, также в числе новаций документа — уменьшение применения такой санкции, как административный арест. Вместо 73 составов его применение будет возможным лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы заменят обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

Отменили наказ3 Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Также в части санкций мы приравняли все юрлица, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса, к индивидуальным предпринимателям, то есть размер штрафов для них будет существенно ниже. Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа, — сообщил участник проработки новой редакции.

Дмитрий Вяткин отметил, что из-за коронавируса изменились графики работы практически всех федеральных структур, значительная часть которых переведена на удаленку. Поэтому сроки подготовки нового КоАП тоже сдвигаются.

— Уже очевидно, что с января 2021 года новый КоАП в силу не вступит. Он потребует очень серьезной проработки между первым и вторым чтениями в Госдуме. И, как я понимаю, до этого нужно будет еще провести очень серьезное его обсуждение в правительстве РФ, — пояснил парламентарий.

Как сообщила «Известиям» еще один член рабочей группы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, редакция КоАП, которая дорабатывается сейчас, существенно отличается от ее июньской версии, а также от первого варианта, который был вынесен на общественное обсуждение в начале этого года. Напомним, обе предыдущие редакции, предложенные Минюстом, были раскритикованы и отклонены.

— На мой взгляд, все произошедшие изменения позитивны, поскольку они максимально учитывают мнения регионов и отраслевых экспертов. Так, по многочисленным просьбам субъектов РФ появился состав, касающийся благоустройства территории, — пояснила она «Известиям», напомнив, что именно тему повышения качества и комфорта жизни на недавней встрече с сенаторами поднимал Владимир Путин.

Отменили наказ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По ее словам, еще во второй (летней) редакции КоАП было прописано порядка 10 статей о благоустройстве, сейчас только одна универсальная статья, так как концепция нового КоАП предполагает сокращение количества норм для упрощения применения кодекса.

— Также многие субъекты обращались с просьбой закрепить ответственность собственников за засорение их участков опасными для здоровья растениями. Изначально речь шла об амброзии полыннолистной и борщевике Сосновского, наиболее распространенных и вызывающих сильную аллергию сорняках. Теперь от этой конкретики решено уйти, сделать также универсальную статью и наделить регионы правом определять перечень опасных сорняков с учетом местной специфики, — пояснила парламентарий.

По ее словам, еще одно значимое новшество проекта КоАП заключается в том, что в нем предусмотрена возможность администрирования отдельных составов на уровне муниципалитетов, а не только регионов и федеральных органов власти.

— Что касается проекта нового КоАП, его основной части, планируется, что работа над ней будет завершена в ближайшие месяцы и уже в осеннюю сессию документ может быть внесен в Госдуму для обсуждения и принятия, — пояснила Ирина Рукавишникова.

Она добавила, что 14 октября в Верхней палате пройдет очередное семинар-совещание с участием региональных парламентариев по обсуждению предложенного проекта КоАП.

Примут после Нового года

По словам источника «Известий» в правительстве, знакомого с работой над новым КоАП, в Минюсте сильно обеспокоены качеством документа. Поэтому дважды в неделю с участием членов рабочей группы у министра юстиции Константина Чуйченко проводятся согласительные совещания.

«Законопроект фундаментальный и очень сложный, он затрагивает интересы каждого гражданина страны», — отметили в кабмине, сообщив, что поэтому торопиться с его утверждением не будут.

Отменили наказ1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В числе сложностей проработки документа источник «Известий» назвал необходимость того, чтобы новый КоАП и его процессуальная часть корреспондировались с действующим законодательством. Плюс необходимо будет согласовать документ практически с каждым министерством, Госдумой, Совфедом, а также с общественными организациями.

В самом Минюсте «Известиям» сообщили, что еще 21 мая законопроект был направлен во все заинтересованные органы власти и организации, а с 29 мая по 26 июня размещался на официальном сайте regulation.gov.ru для повторного проведения его публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

«По итогам указанных процедур в Минюст РФ поступило значительное количество предложений. В настоящее время министерством осуществляется доработка текста законопроекта с учетом данных позиций, а также вносимых в законодательство изменений, в том числе связанных с принятыми поправками к Конституции РФ. По завершении доработки он будет внесен в правительство РФ в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госдуме «Известиям» рассказали, что пока с текстом новой редакции КоАП не знакомы. Парламентарии позитивно отнеслись к предложению не повышать штрафы, однако все же хотят дождаться, когда документ поступит в нижнюю палату.

— Официально он нам еще не направлен, поэтому сложно давать какие-то конкретные оценки. Но очевидно, что парламенту потребуется время для его тщательной проработки. Думаю, что на это может уйти около полугода, хотя, например, лично мне нужен для этого месяц. Просто сейчас более приоритетным в нашей работе является принятие бюджета и конституционных законов, — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Отменили наказ2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Его коллега, также зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в разговоре с «Известиями» отметил, что главная проблема нового КоАП заключается в том, что он затрагивает очень много интересов, в том числе частных — бизнеса, регионов и граждан.

— Даже если штрафы останутся на том же уровне, от критики новой редакции уйти никуда не удастся. Кто-то будет недоволен слишком мягким наказанием, кто-то будет настаивать, что наказания и так слишком жесткие. Минюсту сейчас нужно просто принять волевое решение и внести его в парламент, чтобы мы начали над ним работать, так как больше всего поправок будет в этом документе, — пояснил парламентарий.

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» отметил, что до сих пор часть правительства, которая участвовала в разработке нового КоАП, настаивала на увеличении штрафов и за счет этого пополняемости федерального бюджета. Сейчас, как мы видим, побеждает другая точка зрения, что в экономически непростые времена усиление наказания будет тяжелой финансовой нагрузкой для граждан и вызовет сильное общественное недовольство. Эксперт считает, что риск недовольства россиян новым КоАП таким образом будет снижен, однако в любом случае его станут активно обсуждать и какой-то градус недовольства может возникнуть.