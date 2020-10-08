Штраф за отказ от прививок убрали из нового КоАП
Из текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключены штрафы за отказ от вакцинации. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в четверг, 8 октября.
В предыдущей редакции кодекса планировалось установить штраф в 7 тыс. рублей для лиц из профессиональных групп риска за уклонение от прививок и медосмотров, но в процессе обсуждения их убрали, сказал депутат «РИА Новости».
Вяткин рассказал, что существенного повышения размера штрафов в текущей редакции нового КоАП не предусмотрено, они оставлены на прежнем уровне. Однако исключены санкции в размере 100-300 рублей, которые «уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности».
По словам Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов. Например, всю систему ограничения скорости в ПДД он назвал профанацией, если есть возможность, правила нарушают почти все, отметил парламентарий.
Также в кодексе появилась возможность «обнуления» нарушений ПДД, установленных по камерам фото- и видеофиксации. Человек, уплативший за них штраф, считается уже наказанным, новые аналогичные нарушения не будут считаться повторными.
Вяткин подчеркнул, что работа над новым КоАП идет непрерывно, однако важнее подготовка к срабатыванию «регулярной гильотины», так как кодекс лишь устанавливает систему наказаний за нарушение норм и правил.
«Это требует уже не от нашей группы, а от всех министерств, ведомств колоссальных усилий, ревизии всех норм, правил, регламентов, порядков, положений, включая как современные, так и еще советские. Они ведь многие противоречат друг другу, многие эти требования устарели. И вот это самая важная часть работы», — сказал депутат.
Ранее в октябре «Известия» писали, что Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности.
Минюст предложил ввести новый КоАП в январе. В него предложено включить множество новых составов нарушения и норм. Планировалось, что он вступит в силу в начале 2021 года, однако, по словам Вяткина, уже очевидно, что этого не произойдет, так как из-за пандемии сроки обсуждения поправок сдвинулись.