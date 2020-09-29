Невыносимая тяжесть: наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить

Наказание для виновников серьезных ДТП следует ужесточить — при вынесении приговора по 264-й статье УК суд должен учитывать количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм. С такой инициативой в Госдуму обратились юридические компании и движение «Синие ведерки». Так, за аварии со смертельным исходом, совершенные нетрезвыми водителями, помимо лишения свободы предлагается взимать штраф в размере от двух до 3,5 млн рублей. А неоднократные грубые нарушения ПДД необходимо признавать отягчающим обстоятельством, считают общественники. Это предложение депутаты уже намерены облачить в форму поправок или довести до сведения судов.

Штрафы вверх

Сообщения о громких ДТП следуют буквально одно за другим. Сначала общество взбудоражила авария с участием известного актера Михаила Ефремова, закончившаяся гибелью человека. Затем еще один артист — рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) — наехал на пешеходов на Остоженке. В этом ДТП пострадали четыре человека. Одной из жертв — преподавателю МГЛУ Надежде Тухтаровой — после ДТП ампутировали стопу. В момент аварии музыкант находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили СМИ со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирину Волк.

Невыносимая тяжесть Музыкант Эльмин Гулиев за рулем своего Infiniti ,столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего его иномарка вылетела на тротуар, где сбила троих пешеходов Фото: агентство городских новостей "Москва"/Мобильный репортер

- В последнее время участились случаи управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Зачастую такие поездки приводят к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти человека. Несмотря на строгость санкций, число ДТП с участием пьяных водителей не становится меньше, - считают специалисты компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube и центра правовой помощи «Дело жизни».

Юристы подготовили коллективное обращение к председателю комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, в котором предлагают ужесточить статью 264 УК РФ, посвященную нарушению ПДД и эксплуатации транспортных средств. Авторы письма предлагают дополнить существующее наказание в виде лишения свободы штрафами.

Так, за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с водителя предлагают взыскивать сумму от одного до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом, совершенную нетрезвым водителем, - от двух до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами, совершенное в пьяном виде – до 3,5 млн рублей.

Уговорами поможешь

В комитете по государственному строительству и законодательству Госдумы письмо юристов еще не получили.

- Ответ заявителям будет дан в установленном порядке, - сообщили «Известиям» в комитете.

Ужесточение мер не всегда имеет действенный результат, считает президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.

- Угроза штрафа может повлиять на сознание только трезвого водителя и упредить его от совершения противоправного деяния. Нетрезвый же водитель, как показывает практика, не отдает себе отчета в опасности своего намерения сесть за руль, - уверен Виктор Травин.

Невыносимая тяжесть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, в стране стоит развивать институт социальной рекламы, направленной на предупреждение пьянства за рулем — с этой целью уже готовится обращение в Коалицию НКО по развитию социальной рекламы в России.

- Полагаю, что реклама «Ты не остановил пьяного водителя? Он поехал убивать твоего ребенка!», регулярно транслируемая на центральных каналах, может стать для гражданского общества мощным стимулом к осознанию людьми своей исключительной роли в деле предотвращения подобного рода преступлений, - считает он.

Не повторяй ошибку

Стоит отметить, что ужесточением наказания за серьезные ДТП озаботились сразу несколько организаций. Так, «Известия» узнали, что общественное движение «Синие Ведерки» направило обращение председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

В документе предлагается признать отягчающим обстоятельством в подобных ДТП факт неоднократных (два и более) грубых нарушений ПДД (до истечения года со дня окончания исполнения постановления, ст. 4.6 КоАП РФ).

Невыносимая тяжесть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

- Некоторые водители, привлеченные к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, часто не меняют своё поведение и, в результате, становятся виновниками крупных аварий с человеческими жертвами. В ходе исследования послужного списка таких лихачей выясняется, что за ними многократные нарушения правил проезда перекрестков, грубейшие нарушения скоростного режима и иные противоправные действия, - рассказал координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

При этом, по его словам, далеко не всегда факт наличия грубых нарушений ПДД у виновника находит свою оценку в судебных решениях. А иногда судьи, напротив, обращают внимание на единичные незначительные нарушения и применяют несправедливо жесткий подход.

- Необходимо определить четкие критерии для таких случаев, чтобы избежать как несправедливо мягких, так и несправедливо жестких приговоров по ст. 264 УК РФ, - подчеркнул Петр Шкуматов.

Осудят по-новому

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложения «Синих ведерок» пока не получал, но в курсе их инициативы и полностью ее разделяет.

- Если у водителя было несколько серьезных грубых нарушений до аварии, суд должен это учитывать. Речь должна идти именно о серьезных нарушениях: пьянка за рулем, (даже если истек срок административной ответственности, год спустя считается, что лицо не привлекалось), переезды железной дороги в неположенном месте, выезд на встречную полосу с целью обгона, превышение скорости более чем на 80 км ч, проезд на красный свет. Все это суды должны учитывать при вынесении приговора, - сказал «Известиям» парламентарий.

Невыносимая тяжесть Фото: Depositphotos

При этом, по его словам, в этот "анамнез" нельзя включать нарушение правил парковки, поскольку такие ситуации часто носят спорный характер из-за непонятных знаков.

- Обязательно рассмотрим это предложение, поскольку речь идет о жизни и здоровье наших граждан. В связи с последними громкими ДТП тема актуальна. Сначала обсудим на экспертном уровне. Затем запросим позицию Верховного суда и правоприменительную практику, - пообещал Ярослав Нилов.

По его словам, после подготовки депутаты или приступят к законодательному регулированию, или постараются сделать так, чтобы эта позиция была доведена до судов вышестоящими инстанциями.